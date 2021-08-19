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19 Ağustos 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Yerli Sinema: Postacı FOX TV'de

İlgiyle takip edilen FOX TV yine capcanlı program ve dizileri ile izleyicileri ekrana kilitleyecek. 08:00 Çalar Saat ile güne başlanırken, saat 11:00'da Çağla ile Yeni Bir Gün yayınlanacak, hemen ardından En Hamarat Benim programı ekranlarda olacak. Akşam ise Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden Postacı FOX TV ekranlarında olacak. İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı...

19 Ağustos 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Yerli Sinema: Postacı FOX TV'de

Fox Tv yayın akışını merak edenler için izleyici karşısına çıkacak olan dizi, film ve programları sizler için derledik. Gündemin nabzı saat 08:00'de Çalar Saat ile tutulurken, saatler 11:00'i gösterdiğinde Çağla Şikel'in sunduğu Çağla ile Yeni Bir Gün programı izleyici ile buluşacak. Akşam ise ailenize ve size keyifli anlar yaşatacak Postacı filmi FOX TV ekranlarında yer alacak.

19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Postacı

22.00 Maskeli Beşler Kıbrıs

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