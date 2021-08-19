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19 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Keyifle izleyeceğiniz Çok Güzel Hareketler 2 tekrar bölümüyle Kanal D'de

Merak edenler için 12 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Magazin D Yaz programı yayınlanıyor. Saatler 16.00'ı gösterdiğinde Ece Üner ile Susma ekranlarda oluyor. Akşam ise sizi ve ailenizi kahkahalara boğacak Çok Güzel Hareketler 2 ekranlara gelecek...

19 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Keyifle izleyeceğiniz Çok Güzel Hareketler 2 tekrar bölümüyle Kanal D'de

Kanal D yayın akışını merak edenler yayınlanacak dizi ve programları haberimizden bulabilir. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal,  13:00 'da Magazin D Yaz programını ekrana veriyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler 2 ekranlara gelecek. 19 Ağustos 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

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