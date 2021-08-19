19 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı |Randers - Galatasaray Uefa Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması Star'da Star TV'nin yayın akışını merak edenler için bilgileri haberimizde derledik. Güne Medcezir ve Yüksek Sosyete dizisi ile başlayan Star TV'de gündemin nabzı tutulurken, akşam Randers - Galatasaray Uefa Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması Star TV ekranlarında veriliyor. İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...

Star TV'nin yayın akışını merak edenler için bilgileri haberimizde derledik. Güne Medcezir ve Yüksek Sosyete dizisi ile başlayan Star TV'de gündemin nabzı tutulurken, Kazara Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı... 19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Medcezir 09:15Yüksek Sosyete 10:30 Erkenci Kuş 13:30 Aramızda Kalsın 13:45 Ada Masalı 18:45 Star Market 20:00 Randers - Galatasaray Uefa Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması star tvavrupa ligiPlay-offmedcezir