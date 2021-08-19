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  3. 19 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı |Randers - Galatasaray Uefa Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması Star'da

19 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı |Randers - Galatasaray Uefa Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması Star'da

Star TV'nin yayın akışını merak edenler için bilgileri haberimizde derledik. Güne Medcezir ve Yüksek Sosyete dizisi ile başlayan Star TV'de gündemin nabzı tutulurken, akşam Randers - Galatasaray Uefa Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması Star TV ekranlarında veriliyor. İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...

19 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı |Randers - Galatasaray Uefa Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması Star'da

Star TV'nin yayın akışını merak edenler için bilgileri haberimizde derledik. Güne Medcezir ve Yüksek Sosyete dizisi ile başlayan Star TV'de gündemin nabzı tutulurken, Kazara Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...

19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

13:45 Ada Masalı

18:45 Star Market

20:00 Randers - Galatasaray Uefa Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması 

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