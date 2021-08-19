19 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

Ekranların ilgi ile izlenen kanallarından olan TRT1'in yayın akışını merak edenler için haberimizde dizi ve programlara yer verdik. Güne Kalk Gidelim ile başlayan kanal yayınına 16:00'da ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisi ile devam edecek. Akşam hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik içeriğiyle dikkat çeken Seksenler dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:35 Kalk Gidelim

11:25 Dünya Hali (Altyazılı)

12:30 Benim Adım Melek

16:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)