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19 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

Merak edenler için 19 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışını haberimizde derledik. Güne Kalk Gidelim ile başlayan TRT1 yayın akışına, 11:25'te Dünya Hali ile devam edecek. Seksenli yıllarda İstanbul’un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesini konu alan ve nostalji rüzgarları estiren Seksenler dizisi akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak. İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

19 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!

Ekranların ilgi ile izlenen kanallarından olan TRT1'in yayın akışını merak edenler için haberimizde dizi ve programlara yer verdik. Güne Kalk Gidelim ile başlayan kanal yayınına 16:00'da ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisi ile devam edecek. Akşam hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik içeriğiyle dikkat çeken Seksenler dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:35 Kalk Gidelim

11:25 Dünya Hali (Altyazılı)

12:30 Benim Adım Melek

16:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

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