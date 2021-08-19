19 Ağustos 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Sınırı Geçmek TRT 2'de Farklı film ve programlarla izleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Bizim Edebiyatımız ile güne başlayan kanal, saat 09:30'da Karalama Defteri ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 21:00'da Yabancı Sinema: Sınırı Geçmek ekranlara gelecek. 19 Ağustos 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışını sizler için derledik.

İzleyiciler tarafından merak edilen 12 Ağustos 2021 TRT 2 yayın akışını sizler için derledik... Saat 06:00'da Bizim Edebiyatımız ile gün başlıyor. 13:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici ile buluşurken akşam kuşağında ise Yabancı Sinema: Sınırı Geçmek saat 20:00'de TRT2'de... 19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:15 Destansı Kareler 05:30 Opera Dünyası 06:00 Bizim Edebiyatımız 06:30 Hayat Sanat 07:00 Dünya Müzik Gelenekleri 07:20 Fotoğraflar 07:30 Bir Resim Bir Hikaye 08:00 Mim 09:00 Ahenk 09:15 Randevu 09:30 Karalama Defteri 10:00 Geri Dönüşen Sanat 10:20 Berceste 10:30 Evliya Çelebi 11:15 Renkler 11:30 Belgesel: Para 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 14:30 Koleksiyoner 15:00 Anadolu Arkeolojisi 15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 16:00 Edebiyat Söyleşileri 17:00 Nakkaşın Fırçası 17:30 Tiyatro Dünyası 18:00 Hayat Sanat 18:30 İzler Suretler 18:45 Sinema + 19:30 Sarayın Lezzetleri 20:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 21:00 Yabancı Sinema: Sınırı Geçmek (Crossing The Border) 22:30 Felsefe Söyleşileri 23:30 Anjelika Akbar İle Sesler 00:00 Hayat Sanat trt2yayın akışıkaralama defteriBugünperşembe