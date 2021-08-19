19 Ağustos 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Sınırı Geçmek TRT 2'de
Farklı film ve programlarla izleyicilere yoğun bir akış sunan TRT 2'de ekrana gelecek yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Bizim Edebiyatımız ile güne başlayan kanal, saat 09:30'da Karalama Defteri ile izleyici karşısında olacak. Akşam ise saat 21:00'da Yabancı Sinema: Sınırı Geçmek ekranlara gelecek. 19 Ağustos 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışını sizler için derledik.
İzleyiciler tarafından merak edilen 12 Ağustos 2021 TRT 2 yayın akışını sizler için derledik... Saat 06:00'da Bizim Edebiyatımız ile gün başlıyor. 13:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici ile buluşurken akşam kuşağında ise Yabancı Sinema: Sınırı Geçmek saat 20:00'de TRT2'de...
19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:15 Destansı Kareler
05:30 Opera Dünyası
06:00 Bizim Edebiyatımız
06:30 Hayat Sanat
07:00 Dünya Müzik Gelenekleri
07:20 Fotoğraflar
07:30 Bir Resim Bir Hikaye
08:00 Mim
09:00 Ahenk
09:15 Randevu
09:30 Karalama Defteri
10:00 Geri Dönüşen Sanat
10:20 Berceste
10:30 Evliya Çelebi
11:15 Renkler
11:30 Belgesel: Para
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
16:00 Edebiyat Söyleşileri
17:00 Nakkaşın Fırçası
17:30 Tiyatro Dünyası
18:00 Hayat Sanat
18:30 İzler Suretler
18:45 Sinema +
19:30 Sarayın Lezzetleri
20:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
21:00 Yabancı Sinema: Sınırı Geçmek (Crossing The Border)
22:30 Felsefe Söyleşileri
23:30 Anjelika Akbar İle Sesler
00:00 Hayat Sanat