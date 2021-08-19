KPSS puanı ile hemşire ve sağlık teknikeri alımı için elinizi çabuk tutun, başvurular için son 5 gün! Sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?Sedef Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız futbolcu Fransa yolundaŞOK 19 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu | Okula hazırlık ürünleri indirimli fiyata ŞOK'taŞOK 19 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu | ŞOK'ta haftanın fırsatlarıHadise'nin sevinç pozu olay oldu! bir fotoğraf paylaştı bakanlar bir daha baktı! Görenler "Bu Hadise olamaz" ded!Tuzla'da korkutan intihar girişimi! Vatandaş sokağa döküldüAtatürk'ü Taliban ile kıyaslayan Doğu Perinçek'e Ahmet Hakan'dan sert tepki: Saçmalamanın daniskası, absürdlüğün zirve noktasıSon dakika | Terör örgütüne hava darbesi: 10 terörist etkisiz hale getirildiMahsun Kırmızıgül Taliban ve Afganistan yorumuyla dikkat çekti: "Yeryüzünün zebanileri bizim kardeşimiz olamaz"
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 19 Ağustos 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | Heyecan dorukta! MasterChef 2021 yeni bölümü ile TV8'de

19 Ağustos 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | Heyecan dorukta! MasterChef 2021 yeni bölümü ile TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalı TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından 8’de Sağlık programını yayınlıyor. Akşam ise sevilen yarışma programı Masterchef 2021 TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe TV8 yayın akışı...

19 Ağustos 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | Heyecan dorukta! MasterChef 2021 yeni bölümü ile TV8'de

TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 19 Ağustos 2021 Perşembe TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan TV8 15.00'da Paylaş Benimle yeni bölüm ekranlarda oluyor. Akşam ise heyecan dolu yarışma MasterChef 2021 izleyici karşısına çıkıyor...

19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI 

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

13:30 Paylaş Benimle

15.00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

20:00 MasterChef (Yeni Bölüm)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT