19 Aralık 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
19 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 19 Aralık 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Aralık 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
19 ARALIK 2021 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
19 Aralık 2021 Pazar gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
08:05
Macarthur Bulls - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
10:45
Sydney FC - Wellington Phoenix
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
13:00
Karşıyaka - Kırıkkale BA
TFF 3. Lig
Yayın Yok
13:00
Fatsa Bld. - Elazığspor
TFF 3. Lig
Altaş TV Ordu
13:00
Eskişehirspor - Ankara Demir
TFF 2. Lig
Es TV Eskişehir
13:00
Amedspor - Akhisarspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Şanlıurfaspor - Kırşehir Bld.
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Vanspor - İnegölspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Gümüşhanespor - Edirnespor
TFF 3. Lig
Kadırga TV
13:00
68 Aksaray Bld. - Bayrampaşa
TFF 3. Lig
Kanal 68
13:30
Gençlerbirliği - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
13:30
Ç.Rizespor - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
14:15
Cambuur - Heerenveen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
14:30
Fiorentina - Sassuolo
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
14:30
Ac. Clinceni - Chindia Targoviste
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
14:30
Gornik Leczna - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
15:00
Everton - Leicester City
İngiltere Premier Lig (Ertelendi)
Yayın Yok
15:00
Galatasaray - Sivasspor
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
GS TV
15:30
Hannover 96 - Werder Bremen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
15:30
Karlsruhe - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
15:30
Jahn Regensburg - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
15:30
Club Brugge - Anderlecht
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV
15:45
Marsilya - Cannet Rocheville
Fransa Kupası
Bein Sports beIN Connect
15:45
Red Star - Monaco
Fransa Kupası
Bein Sports beIN Connect
16:00
Bursaspor - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
16:00
Tuzlaspor - Manisa FK
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
16:00
Granada - Mallorca
İspanya La Liga
Smart Spor HD ,Spor Smart ,Bilyoner TV
16:00
Fuenlabrada - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
16:00
Kayserispor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3
16:00
Göztepe - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Olympiakos - Lamia
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
16:00
Alessandria - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Brescia - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Duisburg - Osnabruck
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube
16:15
Lugano - Young Boys
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
16:30
Feyenoord - Ajax
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV, Vole App
16:30
G.A. Eagles - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
17:00
Spezia - Empoli
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
17:00
Wolverhampton - Chelsea
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
17:00
Newcastle - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
17:00
Dragovoljac - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Cluj - Arges
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
17:00
Lech Poznan - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
17:00
Slovan Liberec - Ceske Budejovice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Sigma Olomouc - Fastav Zlin
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Teplice - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:30
Freiburg - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
18:00
Ponferradina - Amorebieta
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
18:00
Real Zaragoza - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
18:00
Hibernian - Celtic
İskoçya Lig Kupası
S Sport Plus
18:00
KAS Eupen - Charleroi
Belçika Pro League
Bilyoner TV
18:00
Lierse - RWDM
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
18:15
Athletic Bilbao - Real Betis
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
18:15
Perugia - Ternana
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:30
Basel - Grasshoppers
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
18:30
Sion - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
18:45
RKC Waalwijk - PSV
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
19:00
Kocaelispor - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
19:00
Fenerbahçe - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Zilina - Slovan Bratislava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:30
Köln - Stuttgart
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30
Tottenham - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
19:30
Hajduk Split - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Legia Varşova - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:00
Sampdoria - Venezia
İtalya Serie A
S Sport Plus, Bilyoner TV
20:00
Torino - Verona
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:00
Benfica - Maritimo
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
20:00
Boavista - Moreirense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
20:00
Banik Ostrava - Slavia
Prag Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:15
Cartagena - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:15
Huesca - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:15
Real Sociedad B - Valladolid
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:30
Getafe - Osasuna
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
20:30
Genk - Antwerp
Belçika Pro League
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
20:30
Panathinaikos - Giannina
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
PAOK - Asteras Tripolis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Benevento - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:30
Sepsi - Steaua Bükreş
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Vizela - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus,Bilyoner TV
22:00
Westerlo - Virton
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:45
Milan - Napoli
İtalya Serie A
S Sport Plus,S Sport 2,Bilyoner TV
23:00
Real Madrid - Cadiz
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00
Leuven - Standard Liege
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:10
Feignies Aulnoye - PSG
Fransa Kupası
Bein Sports 2