Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Aralık 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

19 ARALIK 2021 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Aralık 2021 Pazar gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



08:05

Macarthur Bulls - Newcastle Jets

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV



10:45

Sydney FC - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV



13:00

Karşıyaka - Kırıkkale BA

TFF 3. Lig

Yayın Yok



13:00

Fatsa Bld. - Elazığspor

TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu



13:00

Eskişehirspor - Ankara Demir

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir



13:00

Amedspor - Akhisarspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Şanlıurfaspor - Kırşehir Bld.

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Vanspor - İnegölspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Gümüşhanespor - Edirnespor

TFF 3. Lig

Kadırga TV



13:00

68 Aksaray Bld. - Bayrampaşa

TFF 3. Lig

Kanal 68



13:30

Gençlerbirliği - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



13:30

Ç.Rizespor - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



14:15

Cambuur - Heerenveen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



14:30

Fiorentina - Sassuolo

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



14:30

Ac. Clinceni - Chindia Targoviste

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



14:30

Gornik Leczna - KGHM Zaglebie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



15:00

Everton - Leicester City

İngiltere Premier Lig (Ertelendi)

Yayın Yok



15:00

Galatasaray - Sivasspor

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

GS TV



15:30

Hannover 96 - Werder Bremen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



15:30

Karlsruhe - Hansa Rostock

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



15:30

Jahn Regensburg - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



15:30

Club Brugge - Anderlecht

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV



15:45

Marsilya - Cannet Rocheville

Fransa Kupası

Bein Sports beIN Connect



15:45

Red Star - Monaco

Fransa Kupası

Bein Sports beIN Connect



16:00

Bursaspor - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



16:00

Tuzlaspor - Manisa FK

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2



16:00

Granada - Mallorca

İspanya La Liga

Smart Spor HD ,Spor Smart ,Bilyoner TV



16:00

Fuenlabrada - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



16:00

Kayserispor - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 3



16:00

Göztepe - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



16:00

Olympiakos - Lamia

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



16:00

Alessandria - Parma

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:00

Brescia - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV



16:00

Duisburg - Osnabruck

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube



16:15

Lugano - Young Boys

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



16:30

Feyenoord - Ajax

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV, Vole App

16:30

G.A. Eagles - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



17:00

Spezia - Empoli

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



17:00

Wolverhampton - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Newcastle - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus



17:00

Dragovoljac - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Cluj - Arges

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



17:00

Lech Poznan - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



17:00

Slovan Liberec - Ceske Budejovice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Sigma Olomouc - Fastav Zlin

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Teplice - Mlada Boleslav

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:30

Freiburg - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



18:00

Ponferradina - Amorebieta

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



18:00

Real Zaragoza - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



18:00

Hibernian - Celtic

İskoçya Lig Kupası

S Sport Plus



18:00

KAS Eupen - Charleroi

Belçika Pro League

Bilyoner TV



18:00

Lierse - RWDM

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



18:15

Athletic Bilbao - Real Betis

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV



18:15

Perugia - Ternana

İtalya Serie B

Bilyoner TV



18:30

Basel - Grasshoppers

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



18:30

Sion - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



18:45

RKC Waalwijk - PSV

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



19:00

Kocaelispor - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



19:00

Fenerbahçe - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:00

Zilina - Slovan Bratislava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:30

Köln - Stuttgart

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



19:30

Tottenham - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus



19:30

Hajduk Split - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Legia Varşova - Radomiak Radom

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



20:00

Sampdoria - Venezia

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



20:00

Torino - Verona

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



20:00

Benfica - Maritimo

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV



20:00

Boavista - Moreirense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



20:00

Banik Ostrava - Slavia

Prag Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:15

Cartagena - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:15

Huesca - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:15

Real Sociedad B - Valladolid

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:30

Getafe - Osasuna

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV



20:30

Genk - Antwerp

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



20:30

Panathinaikos - Giannina

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

PAOK - Asteras Tripolis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

Benevento - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:30

Sepsi - Steaua Bükreş

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:00

Vizela - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus,Bilyoner TV



22:00

Westerlo - Virton

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



22:45

Milan - Napoli

İtalya Serie A

S Sport Plus,S Sport 2,Bilyoner TV



23:00

Real Madrid - Cadiz

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV



23:00

Leuven - Standard Liege

Belçika Pro League

Bilyoner TV



23:10

Feignies Aulnoye - PSG

Fransa Kupası

Bein Sports 2

