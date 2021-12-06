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  3. 19 Aralık 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

19 Aralık 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

19 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 19 Aralık 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

19 Aralık 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Aralık 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

19 ARALIK 2021 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Aralık 2021 Pazar gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. 


08:05
Macarthur Bulls - Newcastle Jets

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

10:45
Sydney FC - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

13:00
Karşıyaka - Kırıkkale BA

TFF 3. Lig

Yayın Yok

13:00
Fatsa Bld. - Elazığspor

TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu

13:00
Eskişehirspor - Ankara Demir

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir

13:00
Amedspor - Akhisarspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00
Şanlıurfaspor - Kırşehir Bld.

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00
Vanspor - İnegölspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00
Gümüşhanespor - Edirnespor

TFF 3. Lig

Kadırga TV

13:00
68 Aksaray Bld. - Bayrampaşa

TFF 3. Lig

Kanal 68

13:30
Gençlerbirliği - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

13:30
Ç.Rizespor - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

14:15
Cambuur - Heerenveen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

14:30
Fiorentina - Sassuolo

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

14:30
Ac. Clinceni - Chindia Targoviste

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

14:30
Gornik Leczna - KGHM Zaglebie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

15:00
Everton - Leicester City

İngiltere Premier Lig  (Ertelendi)

Yayın Yok

15:00
Galatasaray - Sivasspor

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

GS TV

15:30
Hannover 96 - Werder Bremen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:30
Karlsruhe - Hansa Rostock

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

15:30
Jahn Regensburg - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:30
Club Brugge - Anderlecht

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV

15:45
Marsilya - Cannet Rocheville

Fransa Kupası

Bein Sports beIN Connect

15:45
Red Star - Monaco

Fransa Kupası

Bein Sports beIN Connect

16:00
Bursaspor - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00
Tuzlaspor - Manisa FK

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2

16:00
Granada - Mallorca

İspanya La Liga

Smart Spor HD ,Spor Smart ,Bilyoner TV

16:00
Fuenlabrada - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

16:00
Kayserispor - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 3

16:00
Göztepe - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00
Olympiakos - Lamia

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

16:00
Alessandria - Parma

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Brescia - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Duisburg - Osnabruck

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube

16:15
Lugano - Young Boys

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

16:30
Feyenoord - Ajax

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV, Vole App

16:30
G.A. Eagles - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

17:00
Spezia - Empoli

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

17:00
Wolverhampton - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

17:00
Newcastle - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

17:00
Dragovoljac - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00
Cluj - Arges

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

17:00
Lech Poznan - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

17:00
Slovan Liberec - Ceske Budejovice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Sigma Olomouc - Fastav Zlin

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Teplice - Mlada Boleslav

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:30
Freiburg - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

18:00
Ponferradina - Amorebieta

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:00
Real Zaragoza - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:00
Hibernian - Celtic

İskoçya Lig Kupası

S Sport Plus

18:00
KAS Eupen - Charleroi

Belçika Pro League

Bilyoner TV

18:00
Lierse - RWDM

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

18:15
Athletic Bilbao - Real Betis

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

18:15
Perugia - Ternana

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:30
Basel - Grasshoppers

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

18:30
Sion - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

18:45
RKC Waalwijk - PSV

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

19:00
Kocaelispor - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00
Fenerbahçe - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00
Zilina - Slovan Bratislava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:30
Köln - Stuttgart

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30
Tottenham - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

19:30
Hajduk Split - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Legia Varşova - Radomiak Radom

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:00
Sampdoria - Venezia

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00
Torino - Verona

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00
Benfica - Maritimo

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00
Boavista - Moreirense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:00
Banik Ostrava - Slavia

Prag Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:15
Cartagena - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:15
Huesca - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:15
Real Sociedad B - Valladolid

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:30
Getafe - Osasuna

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30
Genk - Antwerp

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

20:30
Panathinaikos - Giannina

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30
PAOK - Asteras Tripolis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30
Benevento - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:30
Sepsi - Steaua Bükreş

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

22:00
Vizela - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus,Bilyoner TV

22:00
Westerlo - Virton

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:45
Milan - Napoli

İtalya Serie A

S Sport Plus,S Sport 2,Bilyoner TV

23:00
Real Madrid - Cadiz

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00
Leuven - Standard Liege

Belçika Pro League

Bilyoner TV

23:10
Feignies Aulnoye - PSG

Fransa Kupası

Bein Sports 2
 

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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