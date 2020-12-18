19 Aralık Cumartesi İSKİ su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU

19 Aralık Cumartesi su kesintisi bilgisi, planlı kesintileri bilerek önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında bakılıyor. Yaşanacak planlı su kesintileri, üç metropol şehir olan İstanbul, İzmir ve Ankara için su ve kanalizasyon idareleri resmi sitesinde paylaşılırken biz de bu bilgileri haberimizde derledik. İşte 19 Aralık Cumartesi günü İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşanacak planlı su kesintileri...

19 ARALIK CUMARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 19 Aralık Cumartesi günü İştanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

19 ARALIK CUMARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 19 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

19 ARALIK CUMARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 19 Aralık Cumartesi günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.