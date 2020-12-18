19 Aralık Cumartesi İSKİ su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU
19 Aralık Cumartesi günü yapılacak planlı su kesintileri, üç büyükşehrin Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Hangi mahallelerde suların ne zaman kesilip ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar da internette bu yöndeme aramalar yapıyor.
19 Aralık Cumartesi su kesintisi bilgisi, planlı kesintileri bilerek önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında bakılıyor. Yaşanacak planlı su kesintileri, üç metropol şehir olan İstanbul, İzmir ve Ankara için su ve kanalizasyon idareleri resmi sitesinde paylaşılırken biz de bu bilgileri haberimizde derledik. İşte 19 Aralık Cumartesi günü İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşanacak planlı su kesintileri...
19 ARALIK CUMARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ
İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 19 Aralık Cumartesi günü İştanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.
19 ARALIK CUMARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ
Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 19 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.
19 ARALIK CUMARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ
İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 19 Aralık Cumartesi günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.