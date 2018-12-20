19 Aralık Hadi İpucu sorusu nedir? 19 Aralık 12:30 Hadi İpucu sorusu cevabı nedir?

Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 12:30'da öğlen yarışması ile takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 21:30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 20 Aralık Hadi İpucu ve cevabı nedir?

20 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

İşte 19 Aralık Hadi İpucu sorusu; Vücudumuzun baş kısmındaki bir bölümle de eş sesli olan; kesinlikle, kuşkusuz, tamamı anlamlarına gelen ve matematik derslerinden de hatırlayacağımız yüzde ibaresinin devamı olan sayı kaçtır?

20 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU CEVABI NEDİR?

İşte 19 Aralık 12:30'da yayınlanacak Hadi yarışmasının ipucu sorusunun cevabı; 100