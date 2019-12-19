19 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi
Sarı-kırmızılı ekip Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
13:00 Manisa FK - İstikbal Mobilya Kayserispor
14:30 Yukatel Denizlispor - Altınordu
16:30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon
18:30 Bursaspor - BB Erzurumspor
20:45 Trabzonspor - Altay
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
BEŞİKTAŞ
11.30- Siyah beyazlı ekip Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.
PFDK - TAHKİM KURULU
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
- Euroleague
20:45 Fenerbahçe Beko - Zenit Saint Petersburg
- Euroleague Kadınlar
22:15 UNI Girona - Fenerbahçe
VOLEYBOL
- Erkekler Şampiyonlar Ligi
18.30 Fenerbahçe HDI Sigorta - Cucine Lube Civitanova
- Erkekler Cev Kupası
19.00 Arkasspor - Dinamo Bükreş
20.00 Dukla Liberec - Galatasaray HDI Sigorta
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 Cambuur - Feyenoord (Orkun Kökçü)
Kaynak: DHA
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