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  3. 19 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

19 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

Sarı-kırmızılı ekip Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

19 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

13:00 Manisa FK - İstikbal Mobilya Kayserispor

14:30 Yukatel Denizlispor - Altınordu

16:30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon

18:30 Bursaspor - BB Erzurumspor

20:45 Trabzonspor - Altay

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.30- Siyah beyazlı ekip Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.

PFDK - TAHKİM KURULU

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

- Euroleague

20:45 Fenerbahçe Beko - Zenit Saint Petersburg

- Euroleague Kadınlar

22:15 UNI Girona - Fenerbahçe

VOLEYBOL

- Erkekler Şampiyonlar Ligi

18.30 Fenerbahçe HDI Sigorta - Cucine Lube Civitanova

- Erkekler Cev Kupası

19.00 Arkasspor - Dinamo Bükreş

20.00 Dukla Liberec - Galatasaray HDI Sigorta

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.45 Cambuur - Feyenoord (Orkun Kökçü)

Kaynak: DHA

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