19 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
19 Ekim 2021 Salı günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 19 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
19 EKİM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
19 Ekim 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
13:00
Şahinbey Bld. - Pendik Engelliler
Ampute Futbol Türkiye Kupası
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
15:00
Ajax - B.Dortmund
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:00
Atletico Madrid - Liverpool
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:30
Celtic - Ferencvaros
UEFA Avrupa Ligi
Exxen, CBC Sport
19:45
Beşiktaş - Sporting Lisbon
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
19:45
Club Brugge - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
20:00
Cartagena - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:00
Huesca - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:00
Falkenbergs - Helsingborg
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Landskrona - Jönköpings
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:00
Al Nasr Riyadh - Al Hilal
AFC Şampiyonlar Ligi Yarı Final
Spor Smart, Smart Spor HD
22:00
Ajax - B.Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Atletico Madrid - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
22:00
Porto - Milan
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Inter - Sheriff Tiraspol
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
PSG - Leipzig
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Shakhtar Donetsk - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Tenerife - Eibar
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Real Potosi - Oriente Petrolero
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV