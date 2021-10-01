Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

19 EKİM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Ekim 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

13:00

Şahinbey Bld. - Pendik Engelliler

Ampute Futbol Türkiye Kupası

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız



15:00

Ajax - B.Dortmund

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv



17:00

Atletico Madrid - Liverpool

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv



17:30

Celtic - Ferencvaros

UEFA Avrupa Ligi

Exxen, CBC Sport



19:45

Beşiktaş - Sporting Lisbon

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport



19:45

Club Brugge - Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



20:00

Cartagena - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:00

Huesca - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:00

Falkenbergs - Helsingborg

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Landskrona - Jönköpings

İsveç Superettan

Bilyoner TV



21:00

Al Nasr Riyadh - Al Hilal

AFC Şampiyonlar Ligi Yarı Final

Spor Smart, Smart Spor HD



22:00

Ajax - B.Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Atletico Madrid - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport



22:00

Porto - Milan

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Inter - Sheriff Tiraspol

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

PSG - Leipzig

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Shakhtar Donetsk - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Tenerife - Eibar

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Real Potosi - Oriente Petrolero

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV

