19 Ekim 2022 Çarşamba Şans Topu sonuçları | Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

Her hafta çarşamba ve pazar günleri çekilen Şans Topu, şans oyunuseverler tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda 19 Ekim 2022 Çarşamba gününde 1 milyon 415 bin 487 TL ödül kazandıracak olan Şans Topu çekilişinin sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Merak edenler ve daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için 19 Ekim 2022 Çarşamba Şans Topu sonuçları ve Şans Topu sonuç sorgulama ekranı haberimizde...

19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU SONUÇLARI

19 Ekim 2022 Çarşamba günü çekilen Şans Topu'nun sonuçları saat 20.00'da açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

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16 EKİM 2022 PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI

16 Ekim 2022 Pazar günü çekilen Şans Topu'nun sonuçları şöyle:

6- 11- 21- 31- 33- 2