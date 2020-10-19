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19 Ekim Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulama

Milli Piyango sonuçları için nefesler tutuldu. 19.10.2020 Pazartesi günü Milli Piyango çekilişi için biletlerinizi bolgegundem.com adresimizden sorgulayabilirsiniz. Peki 19 Ekim 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu mu? 19 Ekim 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ve SIRALI TAM LİSTE haberimizde...

19 Ekim Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulama

19 Ekim 2020 Milli Piyango çekilişi için heyecan dorukta.  19 Ekim Milli Piyango çekilişinde Milli Piyango çekilişinde beklenen büyük ikramiye 4 milyon Türk Lirası. 19 Ekim 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları sonuçları açıklandı mı? 19.10.2020 Pazartesi günü gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi için biletlerinizi bolgegundem.com adresimizden sorgulayabilirsiniz. İşte 19 Ekim 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ve SIRALI TAM LİSTE

19.10.2020 tarihinde çekilen Milli Piyango çekiliş biletlerinizi buradan sorgulayabilirsiniz. Site üzerinden vereceğimiz linklere tıklayarak Milli Piyango'nun canlı çekilişini de izleyebilirsiniz.. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ay 3 kere çekilişi yapılan Milli Piyango şans oyunu için bu hafta çekiliş tamamlandı.Yapılan çekilişin ardından kesin sonuçları haberimizden öğrenebilir veya MPİ internet sitesinden sorgulayabilirsiniz.

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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