19 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı | İkimizin Sırrı yeni bölümüyle ATV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne atv'de Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi İkimizin Sırrı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 19 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı...
ATV'de bugün ne var? Saat. 10.00'da Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet ekranlarda olurken 15.45'te Kardeşlerim yayınlanıyor. Akşam ise merakla beklenen dizi İkimizin Sırrı ATV izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 19 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı...
19 EYLÜL 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07:30: Atv'de Hafta Sonu
10:00: Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45: Dizi TV
12:35: Yerli Dizi : Kalp Yarası
15:45: Yerli Dizi : Kardeşlerim
19:00: Ana Haber
20:00: Yerli Dizi : İkimizin Sırrı