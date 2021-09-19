19 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı | İkimizin Sırrı yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün ne var? Saat. 10.00'da Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet ekranlarda olurken 15.45'te Kardeşlerim yayınlanıyor. Akşam ise merakla beklenen dizi İkimizin Sırrı ATV izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 19 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı...

19 EYLÜL 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30: Atv'de Hafta Sonu

10:00: Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45: Dizi TV

12:35: Yerli Dizi : Kalp Yarası

15:45: Yerli Dizi : Kardeşlerim

19:00: Ana Haber

20:00: Yerli Dizi : İkimizin Sırrı