Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 19 Eylül 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

19 EYLÜL 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Eylül 2021 Pazar oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

09:00

Blaublitz - Kitakyushu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



10:00

Asan - Ansan Greeners

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



10:30

FC Seoul - Suwon City

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

11:00

Sagamihara - Renofa Yamaguchi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



11:30

Rapid Wien 2 - Grazer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



12:00

Verdy - Albirex Niigata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:30

Geylang - Balestier Khalsa

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Seoul E Land - Daejeon Citizen

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



13:00

Kanazawa - Yamaga

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Yenisey - Tom Tomsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



13:00

Hegelmann Litauen - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



13:15

G.A. Eagles - Zwolle

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



13:30

Empoli - Sampdoria

İtalya Serie A

S Sport PlusBilyoner TV



13:30

Giresunspor - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



13:30

Tuzlaspor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1



13:30

Ac. Clinceni - Arges

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



13:30

Stal Mielec - Rakow Czestochowa

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



14:00

Nice - Monaco

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



14:00

Akropolis - Vasteraas

İsveç Superettan

Bilyoner TV



14:00

Olimp Dolgoprudny - SKA Khabarovsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Hvidovre IF - Vendsyssel

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



14:00

Dundee United - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



14:30

Erzgebirge Aue - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports, beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



14:30

Darmstadt 98 - Dynamo Dresden

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



14:30

St.Pauli - Ingolstadt

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



14:30

St.Truiden - Genk

Belçika Pro League

Tivibu SporBilyoner TV



15:00

Elazığspor - Artvin Hopa

TFF 3. Lig

Yayın Yok



15:00

Mardin BB - Karşıyaka

TFF 3. Lig

TRT Kürdi



15:00

Mallorca - Villarreal

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



15:00

Huesca - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



15:00

Honka - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



15:00

Spartak Moskova 2 - Baltika

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



15:00

Randers - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



15:00

Vejle - Viborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



15:00

Flora Tallin - Kalju

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



15:00

Riteriai - Nevezis Kedainiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



15:30

1922 Konyaspor - Akhisarspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



15:30

PSV - Feyenoord

Hollanda Eredivisie

Uçankuş TV, S Sport Plus, Bilyoner TV



15:30

A.Klagenfurt - LASK

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



15:30

Sturm Graz - WSG Tirol

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



16:00

Brighton - Leicester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



16:00

West Ham - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



16:00

Angers - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



16:00

Clermont - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Reims - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Sports, beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Troyes - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Venezia - Spezia

İtalya Serie A

S Sport 2i S Sport Plus, Bilyoner TV



16:00

Galatasaray - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Samsunspor - Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



16:00

Kırklarelispor - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir



16:00

Falkenbergs - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Ekenas - VPS

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Gnistan - Jippo

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Klubi 04 - TPS Turku

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

MuSa - Jaro

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

PK 35 - Mikkeli

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Rovaniemi - KPV

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Norrköping - Örebro

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Östersunds - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Tekstilshtik - Volgar Astrakhan

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Nykobing - Jammerbugt

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Sepsi - UTA Arad

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



16:00

Fredrikstad - Ull Kisa

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV16:00

Smyrnis - Volos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



16:00

Dinamo Minsk - Isloch Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



16:00

Gornik Zabrze - Warta

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



16:00

Tabor Sezana - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

İnegölspor - Etimesgut Bld.

TFF 2. Lig

Kanal On6 Bursa



16:30

Stuttgart - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



16:30

Nizhny Novgorod - Arsenal Tula

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Ponferradina - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



17:00

Antwerp - Seraing

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:00

Kamaz - Neftekhimik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

17:00

Krasnodar 2 - Akron Togliatti

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Torpedo Moskova - Orenburg

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Sonderjyske - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



17:00

Livingston - Celtic

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Glasgow Rangers - Motherwell

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Internacional - Fortaleza

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



17:00

Akranes - Fylkir

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



17:00

Leiknir - Keflavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



17:00

Westerlo - Deinze

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



17:00

Karvina - Teplice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Sparta Prag - Jablonec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:15

Real Sociedad - Sevilla

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



17:30

Vizela - Paços Ferreira

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



17:30

Neftçi Bakü - Keşla

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



17:45

Heracles - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



17:45

Vitesse - Twente

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



18:00

Marsilya - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



18:00

Hajduk Split - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Alania Vladikavkaz - M.Lipetsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Kuban - Fakel Voronej

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Slovan Bratislava - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



18:00

Salzburg - Rapid Wien

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

FC Vitebsk - FC Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:00

Koper - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:15

Atromitos - Panetolikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15

OFI Crete - AEK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:30

B.Dortmund - Union Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



18:30

Tottenham - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport PlusS Sport



18:30

Halmstads - Kalmar

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Legia Varşova - Gornik Leczna

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:00

Lazio - Cagliari

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



19:00

Verona - Roma

İtalya Serie A

S Sport 2S Sport Plus, Bilyoner TV



19:00

M.Başakşehir - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:00

Hatayspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



19:00

Adanaspor - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 1



19:00

Altınordu - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 2



19:00

Çorum FK - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

TV 264 Sakarya



19:00

Kopenhag - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Huancayo - San Martin

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Dinamo Bucuresti - Botosani

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



19:00

Tammeka - Paide

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



19:00

Sochi - Dinamo Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Mjondalen - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sarpsborg 08 - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Valerenga - Molde

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Viking - Bodo Glimt

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:15

Eibar - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



19:15

Tenerife - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



19:15

Hafnarfjordur - Breidablik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



19:15

KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



19:30

Real Betis - Espanyol

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



19:30

Standard Liege - Anderlecht

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2Bilyoner TV



20:00

Porto - Moreirense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



20:00

Montreal Impact - Chicago Fire

MLS

Bilyoner TV



20:00

New York RB 2 - Memphis 901

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



20:00

Neman - Smorgon

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



20:00

Bohemians 1905 - Slavia Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:05

Osijek - ND Gorica

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

Wolfsburg - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



20:30

Asteras Tripolis - PAOK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

Lamia - Olympiakos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



21:00

Tromsö - Brann

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:00

Lommel - Lierse

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



21:00

Türkiye - İspanya

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Final

TRT 1



21:15

Maribor - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Valur - Akureyri

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



21:30

Parma - Cremonese

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:45

PSG - Lyon

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



21:45

Juventus - Milan

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV



22:00

Valencia - Real Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



22:00

Kortrijk - KAA Gent

Belçika Pro League

Bilyoner TV



22:00

Sao Paulo - Atletico GO

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Independiente Petroleros - Bolivar

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:30

Estoril - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV



23:00

Philadelphia Union - Orlando City

MLS

Bilyoner TV



23:30

U. Deportes - Municipal

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV