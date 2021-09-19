19 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Uzak Şehrin Masalı FOX TV'de

Ekranların sevilen kanalı FOX TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. İlker Karagöz İle... programıyla güne başlayan kanalda saat 14.00'da sevilen dizi Yasak Elma'nın tekrar bölümü ekranlarda olurken akşam yeni dizi Uzak Şehrin Masalı FOX TV'de izleyici karşısına çıkıyor. İşte 19 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...

19 EYLÜL 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30: İlker Karagöz İle...

11:15: Son Yaz - Tekrar

14:00: Yasak Elma - Tekrar

16:30: Uzak Şehrin Masalı - Tekrar

19:00: Gülbin Tosun İle...

20:00: Uzak Şehrin Masalı

22:15: Uzak Şehrin Masalı - Tekrar