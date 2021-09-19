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19 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Uzak Şehrin Masalı FOX TV'de

FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne İlker Karagöz İle'yle başlayan kanalda akşam yeni dizi Uzak Şehrin Masalı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 19 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...

19 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Uzak Şehrin Masalı FOX TV'de

Ekranların sevilen kanalı FOX TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. İlker Karagöz İle... programıyla güne başlayan kanalda saat 14.00'da sevilen dizi Yasak Elma'nın tekrar bölümü ekranlarda olurken akşam yeni dizi Uzak Şehrin Masalı FOX TV'de izleyici karşısına çıkıyor. İşte 19 Eylül 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...

19 EYLÜL 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30: İlker Karagöz İle...
11:15: Son Yaz - Tekrar
14:00: Yasak Elma - Tekrar
16:30: Uzak Şehrin Masalı - Tekrar
19:00: Gülbin Tosun İle...
20:00: Uzak Şehrin Masalı
22:15: Uzak Şehrin Masalı - Tekrar

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