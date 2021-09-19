19 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışı |Yargı Kanal D'de
Ekranların en sevilen kanallarından olan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim programıyla başlayan Kanal D'de akşam Yargı ekrana geliyor. İşte 19 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...
Kanal D'de bugün ne olduğunu merak edenler için haberimizde 19 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışını derledik. Gündüz kuşağında Magazin D Pazar ekranlarda olurken 13:.00'de sevilen dizi Baht Oyunu tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Yargı ekranlarda oluyor...
19 EYLÜL 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15: Selim Yuhay İle...
08:30: Konuştukça
09:45: Magazin D Pazar
13:00: Baht Oyunu
15:45: Camdaki Kız
19:00: Kanal D Ana Haber
20:00: Yargı
22:45: Yargı