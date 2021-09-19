19 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışı |Yargı Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne olduğunu merak edenler için haberimizde 19 Eylül 2021 Pazar Kanal D yayın akışını derledik. Gündüz kuşağında Magazin D Pazar ekranlarda olurken 13:.00'de sevilen dizi Baht Oyunu tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Yargı ekranlarda oluyor...

19 EYLÜL 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15: Selim Yuhay İle...

08:30: Konuştukça

09:45: Magazin D Pazar

13:00: Baht Oyunu

15:45: Camdaki Kız

19:00: Kanal D Ana Haber

20:00: Yargı

22:45: Yargı