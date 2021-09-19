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19 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı | İçimizden Biri Show TV'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan Show TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne magazin programı Pazar Sürprizi ile başlayan kanal akşam yeni dizi İçimizden Biri'ni ekrana veriyor. İşte 19 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

19 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı | İçimizden Biri Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 19 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışına yer verdik. Güne Pazar Sürprizi ile başlayan kanalın gündüz kuşağında Bir Şansım Olsa yayınlanıyor. Akşam ise yeni dizi İçimizden biri yeni bölümüyle Show TV izleyicisi karşısına çıkıyor...

19 EYLÜL 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00: Pazar Sürprizi
13:00: Bir Şansım Olsa
14:30: Bir Şansım Olsa
15:30: Yalancı
18:45: Show Ana Haber
20:00: İçimizden Biri

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