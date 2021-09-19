19 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışı | İçimizden Biri Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 19 Eylül 2021 Pazar Show TV yayın akışına yer verdik. Güne Pazar Sürprizi ile başlayan kanalın gündüz kuşağında Bir Şansım Olsa yayınlanıyor. Akşam ise yeni dizi İçimizden biri yeni bölümüyle Show TV izleyicisi karşısına çıkıyor...

19 EYLÜL 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00: Pazar Sürprizi

13:00: Bir Şansım Olsa

14:30: Bir Şansım Olsa

15:30: Yalancı

18:45: Show Ana Haber

20:00: İçimizden Biri