19 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Benzemez Kimse Bize Star TV'de
Star TV'de bugün ne var? Güne Medcezir dizisiyle başlayan kanalda akşam Benzemez Kimse Bize izleyici karşısına geçiyor. İşte 19 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Saat 08.45'te sevilen program Star Market ekranlarda olurken 14.00'da Bir Demet Tiyatro izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Benzemez Kimse Bize Star TV ekranlarında oluyor. İşte 19 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı...
19 EYLÜL 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
05:30: Medcezir / Tkr
08:15: Çizgi Film Kuşağı
08:45: Star Market/ Tkr
11:00: Tülin Sahin İle Moda/332
12:00: Vahe İle Evdeki Mutluluk / 251
14:00: Bir Demet Tiyatro / Tkr
15:45: En Güzel Bölüm/476
16:00: Kazara Aşk / Tkr
18:45: Star Haber
20:00: Benzemez Kimse Bize / 1