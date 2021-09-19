19 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Benzemez Kimse Bize Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Saat 08.45'te sevilen program Star Market ekranlarda olurken 14.00'da Bir Demet Tiyatro izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Benzemez Kimse Bize Star TV ekranlarında oluyor. İşte 19 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı...

19 EYLÜL 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

05:30: Medcezir / Tkr

08:15: Çizgi Film Kuşağı

08:45: Star Market/ Tkr

11:00: Tülin Sahin İle Moda/332

12:00: Vahe İle Evdeki Mutluluk / 251

14:00: Bir Demet Tiyatro / Tkr

15:45: En Güzel Bölüm/476

16:00: Kazara Aşk / Tkr

18:45: Star Haber

20:00: Benzemez Kimse Bize / 1