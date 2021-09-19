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19 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı TRT 1'de

Ekranların sevilen kanallarından olan TRT 1'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Yeşil Deniz ile başlayan kanalda akşam Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı ekrana geliyor. İşte 19 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

19 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 19 Eylül 2021 Pazar  TRT 1 yayın akışına yer verdik. Güne Yeşil Deniz ile başlayan kanalda akşam tekrar bölümüyle Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı TRT 1 ekranlarında oluyor...

19 EYLÜL 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:15 Yeşil Deniz

08:50 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna 

13:00 Gizemli Tarih "Ayasofya"

14:00 Ev Sineması "Biz Bir Dolaşalım"

16:00 Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı

19:00 Ana Haber 

20:00 Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı

22:15 Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı

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