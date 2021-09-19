19 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı TRT 1'de
Ekranların sevilen kanallarından olan TRT 1'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Yeşil Deniz ile başlayan kanalda akşam Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı ekrana geliyor. İşte 19 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 19 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışına yer verdik. Güne Yeşil Deniz ile başlayan kanalda akşam tekrar bölümüyle Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı TRT 1 ekranlarında oluyor...
19 EYLÜL 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:15 Yeşil Deniz
08:50 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Gizemli Tarih "Ayasofya"
14:00 Ev Sineması "Biz Bir Dolaşalım"
16:00 Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı
19:00 Ana Haber
20:00 Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı
22:15 Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı