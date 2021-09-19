19 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 19 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışına yer verdik. Güne Yeşil Deniz ile başlayan kanalda akşam tekrar bölümüyle Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı TRT 1 ekranlarında oluyor...

19 EYLÜL 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 Yeşil Deniz

08:50 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Gizemli Tarih "Ayasofya"

14:00 Ev Sineması "Biz Bir Dolaşalım"

16:00 Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı

19:00 Ana Haber

20:00 Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı

22:15 Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı