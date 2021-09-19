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19 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de

TV8'de bugün ne var? Oynat Bakalım ile güne başlayan kanalda akşam sevilen program Masterchef Türkiye ekrana geliyor. İşte 19 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

19 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda hemen ardından Çook Yaşa ekranlarda oluyor. Akşam ise fenomen yarışma Masterchef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 19 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

19 EYLÜL 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI 

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Kırmızı Oda

13:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

18:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

 

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