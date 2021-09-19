19 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de
TV8'de bugün ne var? Oynat Bakalım ile güne başlayan kanalda akşam sevilen program Masterchef Türkiye ekrana geliyor. İşte 19 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda hemen ardından Çook Yaşa ekranlarda oluyor. Akşam ise fenomen yarışma Masterchef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 19 Eylül 2021 Pazar TV8 yayın akışı...
19 EYLÜL 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
09:45 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Kırmızı Oda
13:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
18:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm