19 Eylül 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

19 Eylül 2022 Pazartesi günü dizi severler ekranları başında hangi kanalda dizilerin olduğunu araştırıyor olacak. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? İşte ayrıntılar...

Gül Erdoğan
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19 Eylül 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Vatandaşlar, hangi dizilerin hangi gün ekranlara geleceğini merak ediyor. Bugün tv ekranlarında birbirinden heyecanlı dizi ve filmler yer alıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

19 EYLÜL PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Eyvah Eyvah 3

22:30 Eyvah Eyvah 3

00:45 Aramızda Kalsın

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

19 EYLÜL PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. sayfa

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

19 EYLÜL PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin-YENİ BÖLÜM

00:15 Yargı

02:45 Gelinim Mutfakta

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

19 EYLÜL PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma-YENİ SEZON

23:15 Kusursuz Kiracı

01:30 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

04:00 Bay Yanlış

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

19 EYLÜL PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

23:45 Bir Küçük Gün Işığı

02:45 Gül Masalı

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

19 EYLÜL PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Baba Özel Bölüm

02:45 Resimdeki Sevgili

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

19 EYLÜL PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

12:30 Anadolu’da Yaşam

13:15 Masumlar Apartmanı

16:45 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:45 Masumlar Apartmanı

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