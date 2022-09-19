19 Eylül 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Vatandaşlar, hangi dizilerin hangi gün ekranlara geleceğini merak ediyor. Bugün tv ekranlarında birbirinden heyecanlı dizi ve filmler yer alıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?
19 EYLÜL PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Eyvah Eyvah 3
22:30 Eyvah Eyvah 3
00:45 Aramızda Kalsın
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
19 EYLÜL PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. sayfa
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:45 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Doya Doya Moda
19 EYLÜL PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Zaman Geçer ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin-YENİ BÖLÜM
00:15 Yargı
02:45 Gelinim Mutfakta
19 EYLÜL PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma-YENİ SEZON
23:15 Kusursuz Kiracı
01:30 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
04:00 Bay Yanlış
19 EYLÜL PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
23:45 Bir Küçük Gün Işığı
02:45 Gül Masalı
19 EYLÜL PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Baba Özel Bölüm
02:45 Resimdeki Sevgili
19 EYLÜL PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
12:30 Anadolu’da Yaşam
13:15 Masumlar Apartmanı
16:45 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:45 Masumlar Apartmanı