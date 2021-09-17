19 Eylül Pazar günü İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Kadıköy Yarı Maratonu gerçekleşecek. Bu nedenle Kadıköy'de bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği vatandaşların Pazar günü mağdur olmaması için saat 06.00 ila 12.00 saatlerinde kapatılacak yolları kamuoyuna duyurdu. Bunun ardından alternatif yollar da araştırılmaya başlandı. Peki, "19 Eylül Pazar günü yollar neden kapalı? İstanbul kapalı yollar tam liste 2021 | 19 Eylül Pazar alternatif yollar 2021" Haberimizde detaylara yer verdik.

19 EYLÜL PAZAR GÜNÜ YOLLAR NEDEN KAPALI? İSTANBUL KAPALI YOLLAR TAM LİSTE 2021

Saat 06.00-12.00 saatleri arasında kapatılacak yollar şöyle:

Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı İle Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi Arasında Kalan Kısım)

Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı (Operatör Cemil Topuzlu Cadde

Kesişiminden Turgut Özal Bulvarı Kesişimine Kadar Olan Kısım) ve bugüzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Maltepe-Kartal Turgut Özal Bulvarı Güney Yol (Çetin Emeç Bulvarı Kesişiminden Çanakkale Caddesi Kesişimine Kadar Olan Tek Yön Güney Yol) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

19 EYLÜL PAZAR ALTERNATİF YOLLAR 2021

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

Şemsettin Günaltay Caddesi (Minibüs Yolu)

Maltepe Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu)

Kartal Üsküdar Caddesi (Minibüs Yolu)

D-100 Karayolu