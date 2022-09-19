19 Eylül Pazartesi hava durumu: Sonbahar etkisini göstermeye başladı, meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor!

Vatandaşlar, kavurucu sıcaklıkların yerini alan ve birkaç gündür etkisini gösteren serin havaların bugün de devam edip etmeyeceğini, herhangi bir yağış ya da rüzgar olup olmayacağını merak edip Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporunu araştırıyor. Peki 19 Eylül 2022 Pazartesi günü hava durumu nasıl? İşte il il detaylar...
19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük hava durumu tahmin raporuna göre 19 Eylül Pazartesi gününün hava durumu değerlendirmesi şöyle:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; (Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının bugün Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde hissedilir derecede azalacağı, değişiklik olmayan diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatı ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ve doğusunun parçalı bulutlu, Mersin ve Adana'nın kuzey, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Çankırı il geneli ile Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale’nin kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri, Bolu ve Kastamonu ile Karabük'ün kuzey çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Çorum'un batı çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık