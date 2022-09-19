19 Eylül Pazartesi hava durumu: Sonbahar etkisini göstermeye başladı, meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor!

Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesinin ardından vatandaşlar, hava durumunun bugün nasıl olacağını merak ederek araştırıyor. Peki 19 Eylül 2022 Pazartesi günü hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük tahmin ve il il detaylar...

İrem Yıldız
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19 Eylül Pazartesi hava durumu: Sonbahar etkisini göstermeye başladı, meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor!

Vatandaşlar, kavurucu sıcaklıkların yerini alan ve birkaç gündür etkisini gösteren serin havaların bugün de devam edip etmeyeceğini, herhangi bir yağış ya da rüzgar olup olmayacağını merak edip Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporunu araştırıyor. Peki 19 Eylül 2022 Pazartesi günü hava durumu nasıl? İşte il il detaylar...

19 Eylül Pazartesi hava durumu: Sonbahar etkisini göstermeye başladı, meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor!

19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük hava durumu tahmin raporuna göre 19 Eylül Pazartesi gününün hava durumu değerlendirmesi şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; (Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının bugün Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde hissedilir derecede azalacağı, değişiklik olmayan diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatı ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ve doğusunun parçalı bulutlu, Mersin ve Adana'nın kuzey, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Çankırı il geneli ile Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale’nin kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

19 Eylül Pazartesi hava durumu: Sonbahar etkisini göstermeye başladı, meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri, Bolu ve Kastamonu ile Karabük'ün kuzey çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

19 Eylül Pazartesi hava durumu: Sonbahar etkisini göstermeye başladı, meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Çorum'un batı çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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