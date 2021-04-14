19 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Haziran 2021 Cumartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



15:30

Memphis 901 - OKC Energy

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



16:00

Macaristan - Fransa

UEFA Euro 2020

TRT 1, Idman TV



16:00

Sandefjord - Viking

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



16:00

Norrby - Varnamo

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Östersunds - Eskilstuna United

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:45

Gomel - Isloch Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



17:00

KuPS - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:00

Union Comercio - Santa Rosa

Peru Copa Bicentenario

Bilyoner TV



18:00

Jönköpings - Gais

İsveç Superettan

Bilyoner TV



18:00

Vasalunds - Landskrona

İsveç Superettan

Bilyoner TV



18:30

Saburtalo Tiflis - Samtredia

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV



18:45

Zhodino - Sputnik

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



19:00

Portekiz - Almanya

UEFA Euro 2020

TRT 1Idman TV



19:00

Dainava Alytus - Suduva

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:30

Dinamo Tiflis - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV



20:00

Libya - Sudan

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



20:45

Dinamo Minsk - BATE Borisov

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



22:00

İspanya - Polonya

UEFA Euro 2020

TRT 1



22:30

Avai - Remo

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Vasco Da Gama - CRB

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



23:00

Sporting Cristal - Cusco

Peru Copa Bicentenario

Bilyoner TV

