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19 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

19 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Haziran 2021 Cumartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

19 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Haziran 2021 Cumartesi gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


15:30
Memphis 901 - OKC Energy
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

16:00
Macaristan - Fransa
UEFA Euro 2020
TRT 1, Idman TV

16:00
Sandefjord - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

16:00
Norrby - Varnamo
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:00
Östersunds - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:45
Gomel - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

17:00
KuPS - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:00
Union Comercio - Santa Rosa
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV

18:00
Jönköpings - Gais
İsveç Superettan
Bilyoner TV

18:00
Vasalunds - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV

18:30
Saburtalo Tiflis - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

18:45
Zhodino - Sputnik
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

19:00
Portekiz - Almanya
UEFA Euro 2020
TRT 1Idman TV

19:00
Dainava Alytus - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:30
Dinamo Tiflis - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

20:00
Libya - Sudan
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

20:45
Dinamo Minsk - BATE Borisov
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

22:00
İspanya - Polonya
UEFA Euro 2020
TRT 1

22:30
Avai - Remo
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:30
Vasco Da Gama - CRB
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

23:00
Sporting Cristal - Cusco
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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