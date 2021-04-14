19 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
19 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Haziran 2021 Cumartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Haziran 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
19 Haziran 2021 Cumartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
15:30
Memphis 901 - OKC Energy
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
16:00
Macaristan - Fransa
UEFA Euro 2020
TRT 1, Idman TV
16:00
Sandefjord - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
16:00
Norrby - Varnamo
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Östersunds - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:45
Gomel - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:00
KuPS - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Union Comercio - Santa Rosa
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV
18:00
Jönköpings - Gais
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:00
Vasalunds - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:30
Saburtalo Tiflis - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
18:45
Zhodino - Sputnik
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Portekiz - Almanya
UEFA Euro 2020
TRT 1Idman TV
19:00
Dainava Alytus - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:30
Dinamo Tiflis - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
20:00
Libya - Sudan
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
20:45
Dinamo Minsk - BATE Borisov
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
22:00
İspanya - Polonya
UEFA Euro 2020
TRT 1
22:30
Avai - Remo
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Vasco Da Gama - CRB
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
23:00
Sporting Cristal - Cusco
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV