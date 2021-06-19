19 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var?
Birçok dizinin sezon finali yapmasıyla, yeni başlayan diziler takip edilmeye başladı. Peki, 19 Haziran 2021 Cumartesi televizyonda hangi diziler var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuları başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Yaz dizilerinin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
KANAL D
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Aşkın Tarifi
16:15 Baht Oyunu
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Harry Potter ve Sırlar Odası
23:15 Aşkın Tarifi
STAR
07:00 Geniş Aile
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Film/yerli dizi
14:00 Film/yerli dizi
16:30 Film/yerli dizi
19:00 Star Haber
20:00 İBO Show
SHOW TV
06:15 Alev Alev
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Cam Tavanlar
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
FOX TV
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şef Akademi
13:30 Aşk Mantık İntikam
15:45 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şef Akademi
23:15 Aşk Mantık İntikam
TRT 1
04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:50 İmparatoriçe Ki
07:05 Yeşil Deniz
09:50 Yedi Numara
10:55 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)
14:45 Yıldızların Yolu
15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Macaristan-Fransa"
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Portekiz-Almanya" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İspanya-Polonya" (Canlı)
TV8
06:15 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Mutfakta Türev Var
10:00 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panaroma
13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021