19 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuları başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Yaz dizilerinin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

KANAL D

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Aşkın Tarifi

16:15 Baht Oyunu

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Harry Potter ve Sırlar Odası

23:15 Aşkın Tarifi

STAR

07:00 Geniş Aile

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Film/yerli dizi

14:00 Film/yerli dizi

16:30 Film/yerli dizi

19:00 Star Haber

20:00 İBO Show

SHOW TV

06:15 Alev Alev

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Cam Tavanlar

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

FOX TV

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Şef Akademi

13:30 Aşk Mantık İntikam

15:45 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şef Akademi

23:15 Aşk Mantık İntikam

TRT 1

04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:50 İmparatoriçe Ki

07:05 Yeşil Deniz

09:50 Yedi Numara

10:55 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)

14:45 Yıldızların Yolu

15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Macaristan-Fransa"

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Portekiz-Almanya" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İspanya-Polonya" (Canlı)

TV8

06:15 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var

10:00 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021