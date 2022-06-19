19 Haziran 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 19.06.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Şans Topu'nda haftanın son çekilişinde talihlilerini bekliyor. Büyük ikramiye kazanmak için 5 şanslı rakamı tutturmanızın yanı sıra joker sayısı ile de ödül elde edebiliyorsunuz. 19 Haziran 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları bu kapsamda merakla araştırılıyor. Büyük ödülün kime çıkacağı çekiliş sonuna göre netlik kazanacak. İşte 19.06.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı...

19 HAZİRAN 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 19.06.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

19 Haziran Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

Joker:

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12 HAZİRAN 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 12.06.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

12 Haziran Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde;

1 - 14- 21- 24- 26 Joker: 12

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8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 08.06.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

8 Haziran Çarşamba Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

1- 20- 18- 25- 15 Joker: 2

5 HAZİRAN 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 05.06.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

5 Haziran Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle;

23- 31- 22- 13- 18 Joker: 11

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5 Haziran 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 05.06.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

1 Haziran 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 01.06.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

25 Mayıs 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 25.05.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı