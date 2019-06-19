19 Haziran bugün hangi diziler var? |19 Haziran Çarşamba yayın akışı

19 Haziran bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat KaradenizTek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? 19 Haziran Çarşamba Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

19 HAZİRAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 19 Haziran Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

19 Haziran Çarşamba ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

19:30 Nihat Hatipoğlu ile iftar

20:00 Kim milyoner olmak ister

19 Haziran Çarşamba KANAL D Yayın Akışı



09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA

12:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 YARALI KUŞLAR

17:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 BUKET AYDIN İLE ANA HABER

20:00 Afilli aşk

19 Haziran Çarşamba STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 Erkenci Kuş Yerli Dizi

12:30 NURSEL'İN KONUKLARI

15:00 Kuzgun Yerli Dizi

18:45 STAR HABER

20:00 KAPANMADAN KAZAN

19 Haziran Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Kuaförüm Sensin

13:00 Gelin Evi

15:00 Zahide Yetiş'le

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Hırsız var

19 Haziran Çarşamba FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

13:45 Bir Aile hikayesi

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber

20:00 Enes Batur hayal mi gerçek mi?

19 Haziran Çarşamba TV8 Yayın Akışı

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR

09:15 Gel Konuşalım /Canlı

11:00 Survivör Panoroma

13:30 Gerçeğin peşinde

15:45 Yemekteyiz

20:00 Survivor Türkiye - Yunanistan / Yeni Bölüm

19 Haziran Çarşamba TRT1 Yayın Akışı



06:30 Yeşil Deniz

09:05 TRT1'de bugün

09:15 Seksenler

10:30 EGE'NİN HAMSİSİ

11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi

13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir

15:40 AİLELER YARIŞIYOR

17:40 Işığın Prensesi

19:00 ANA HABER

20:00 Türk Sineması Keşif

