19 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi
14.00 2'nci ön eleme turu eşleşmelerinin kuraları çekilecek ve Evkur Yeni Malatyaspor'un rakibi belli olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ
14.00 2'nci ön eleme turu eşleşmelerinin kuraları çekilecek ve Evkur Yeni Malatyaspor'un rakibi belli olacak.
KADINLAR DÜNYA KUPASI
22.00 Japonya - İngiltere
22.00 İskoçya - Arjantin
BASKETBOL
20.00 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6'ncı maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek
VOLEYBOL
- Milletler Ligi
16.00 Belçika - Brezilya
19.00 Türkiye - İtalya
DHA
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