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19 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

14.00 2'nci ön eleme turu eşleşmelerinin kuraları çekilecek ve Evkur Yeni Malatyaspor'un rakibi belli olacak.

19 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

UEFA AVRUPA LİGİ

14.00 2'nci ön eleme turu eşleşmelerinin kuraları çekilecek ve Evkur Yeni Malatyaspor'un rakibi belli olacak.

KADINLAR DÜNYA KUPASI

22.00 Japonya - İngiltere

22.00 İskoçya - Arjantin

BASKETBOL

20.00 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6'ncı maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek

VOLEYBOL

- Milletler Ligi

16.00 Belçika - Brezilya

19.00 Türkiye - İtalya

DHA

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