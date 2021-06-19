19 haziran elektrik kesintisi İstanbul! İstanbul'da elektrikler hangi ilçelerde kesildi? Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

19 Haziran 2021 Cumartesi günü İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakalarındaki çeşitli ilçelerde elektrikler kesilecek. Sabah saatlerinden itibaren de elektrikler hangi ilçelerde kesilecek? Elektrikler ne zaman, saat kaçta? gibi sorular araştırılmaya başlandı. Bizler de konuya ilişkin BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan yapılan açıklamaya haberimizde yer verdik.

19 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL!

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle;

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER HANGİ İLÇELERDE KESİLDİ?

BEDAŞ, Anadolu Yakası'nda kesinti olan ilçeleri yayımladı. İşte Arnavutköy'den Zeytinburnu'na kadar elektrik kesintilerinin olacağı bölgeler....

BEDAŞ

ARNAVUTKÖY

NO: 4173586

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL, MEHMET AKİF ERSOY sk / YEŞİLBAYIR mah 29 MAYIS sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4173592

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176893

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AYŞİRİN, BERCESTE, EGEMEN, GÖKSU, GÜLBAĞLAR, MERA, SULTAN ÇELEBİ MEHMET sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 4167364

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, GELİNCİK, HASAN ÇELEBİ, NASİP, SALEP, TARÇIN sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4166906

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKVERDİ, ARALIK, FİRUZKÖY BULVARI, KABATAŞ, UFUK sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 113. sk / SAADETDERE mah 1., 107., 2., 3., 4. sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4167365

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLSEREN ALTUNER, MANOLYA, MERCAN, NADİDE, PALMİYE, PAPATYA, YELPAZE sk / MERKEZ mah ÖZARI sk bölgelerinde 19/06/2021 13:00:00 - 19/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4173551

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1245., 1250., 1268., 1269., 1271. sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4161373

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 203., 205., 214., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4173554

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1243., 1244., 1268., 1286. sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4117584

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1759., 1760., 1762., 1763., 1764. sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4169329

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2377., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2389., 2391., KARANFİL, ORHAN GAZİ, İNÖNÜ, ŞEHİT MEHMET EROL sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177341

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49., 51. sk bölgelerinde 19/06/2021 11:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 4177070

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 19/06/2021 10:00:00 - 19/06/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177080

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah GÜMÜŞ 1, MUSTAFA KEMALPAŞA, MÜGE, MİNE, NİLÜFER 1, SİYAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 19/06/2021 11:30:00 - 19/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177091

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AYDOĞDU, HÜDAVERDİ, MUSTAFA KEMALPAŞA, MİSKET, SIRAEVLER ÇIKMAZI, SOKULLU sk bölgelerinde 19/06/2021 13:00:00 - 19/06/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177096

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KOÇ sk bölgelerinde 19/06/2021 14:30:00 - 19/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 4162469

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah BASINKÖY İSTANBUL, HAT ÜSTÜ, PAPATYA ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 19/06/2021 00:05:00 - 19/06/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4162470

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah ATAYURT, GÜLİSTAN, HAT ÜSTÜ, LEYLAK, SÖZER, TEPE, VALİ KONAĞI, ÖZER, İSMAİL CEM sk bölgelerinde 19/06/2021 02:30:00 - 19/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4162473

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- BASINKÖY mah AHMET CEVDET İKDAM, ATAYURT, BİLGİLİ, DERYA ÖNÜ, ELİF, EMRE, GÜLÇİÇEĞİ, GÜLİSTAN, LEYLAK, ONUR, PERİHAN, PLEVNE, TEYYARECİ SAMİ UÇAN, VALİ KONAĞI, ÖZER, ŞEBNEM sk bölgelerinde 19/06/2021 05:00:00 - 19/06/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176504

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah SAADETLİ sk / ŞENLİKKÖY mah ALTI EKİM, AVŞAROĞLU, BEGONYA, BUDAK, BİRGÜL, ECELER, GERMEYAN, GÜNYÜZÜ, HARMAN, KONAKLI, ORMAN, SARUHAN, ÇATAL, ÇİFTLİK, ÇİĞDEM, ÜLKEM sk bölgelerinde 19/06/2021 10:00:00 - 19/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176505

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BİTİŞİK BAĞLAR ORTA sk / ŞENLİKKÖY mah KIR, KIRSERDAR, MAHİRLER, OTLUKBELİ, SAÇI sk bölgelerinde 19/06/2021 14:00:00 - 19/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4160862

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 19/06/2021 00:01:00 - 19/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4160864

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah EVLİYA ÇELEBİ, KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 19/06/2021 00:01:00 - 19/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 3927466

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS, GAZİ UMUR PAŞA sk / GAYRETTEPE mah ATLAS, BAHAR, BARBAROS, FUAT SARP, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, HOŞSOHBET, KIRLANGIÇ, NECATİ ALBURUZ, VEFABEY sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KASAP, MÜSELLES sk bölgelerinde 19/06/2021 00:00:00 - 19/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 4160662

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AKGÜN, AKÇE, BAHÇEVAN, BELDİBİ, DEDE KORKUT, ELMADAĞ, ERTUĞRUL, EVREN, FERAH, FİLİZ, GALİP ESMER, GAYE, GÜLDEM, GÜLTEPE, HEYBETLİ, HÜNKAR, KUMSAL, KUĞU, MOTİF, MİL, NUR, PEKMEZ, SERA, SOLMAZ, TOLGA, VATAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAŞAM, YÜCE, YÜCEL, ZERDALİ, ÇAYELİ, ÇAĞLA, ÇİZGİ, ÖMER SEYFETTİN, ŞAFAK, ŞEREF, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 19/06/2021 00:30:00 - 19/06/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4166844

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah SADIK sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah AYDIN, BOSTAN, ENVERPAŞA, HASANREİS, KEMAL ATATÜRK, MEKTEP, SADIKBEY, TEYYARECİ FETHİBEY, YURT, ÇINAR 1, İBRAHİM AHMETAĞA sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 4181486

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah DEFNE ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MİDİLLİ, OKÇU MUSA, İPEK ÇIKMAZI, ŞAİR EŞREF PAŞA sk / EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, AKİK, ANBAR, DİK, MÜRDÜM, MÜRVER, OKÇU MUSA, PORSUK, TENHA, TUTSAK, YANIK KAPI, YENİ MERDİVEN, YÜKSEK MİNARE, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 19/06/2021 10:00:00 - 19/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 4177338

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah ESKİ SİLİVRİ, NALBANT sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah ESKİ SİLİVRİ sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176938

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah HADIMKÖY YOLU, HAŞMET, KAYMAK, MEHMET YEŞİLGÜL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177344

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah AMAÇ, ESKİ SİLİVRİ sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181590

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk // ÇATALCA ilce -FERHATPAŞA mah sk / MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 4161343

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BİLGE sk bölgelerinde 19/06/2021 10:00:00 - 19/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4157384

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1202., YAŞAR KEMAL sk / FATİH mah ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1244., 1246., 1247., 1248., 1250., 1255., 1256., 1261., 1262., 1263., 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1269., 1271., 1272., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1284., 1285., ONDOKUZ MAYIS, YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 19/06/2021 00:00:00 - 19/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4157433

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-584, G-69, G-70, G-75, G-77, G-861, OZANLAR sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4161451

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ŞEHİTLER mah DIŞBUDAK, KESTANE, SİMA sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4160327

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALIŞIK, BİROL, DENİZ, DERYA, FIRTINA, SARDUNYA, SÜRMENELİLER, VAROL, ZAMBAK, ÇELİK sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 4167351

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AYAN, AYNALI DÜKKAN, DURİYE, GEVGİLİ, HACI RIZA, HACI İSA BOSTANI, HACI İSA ÇIKMAZI, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, KARANLIKKAPI, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ ÇIKMAZI, MÜRSELPAŞA, SULTAN ÇEŞMESİ, TAMBURACI, TAVUKÇU ÇIKMAZI, TOPTANCI, TÜRKELİ 1., ÇİLİNGİR sk / BALAT mah AKGÜL, AYAN, BEKRİ MUSTAFA, BURÇAK, FENER KÜLHANI, HACI İBRAHİM, HACI İBRAHİM ÇIKMAZI, HIZIR ÇAVUŞ FIRINI, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KÖROĞLU, MERDİVENLİ YOKUŞU, MÜRSELPAŞA, RIFAT EFENDİ, SÜTLAÇ, TATLI MEMBA, VODİNA, YARIM BALAT, YILDIRIM, ÇORBACI ÇEŞMESİ, ÇİLİNGİR, ÇİÇEKLİ BOSTAN sk / DERVİŞ ALİ mah AYAN, AYNALI DÜKKAN, DRAMAN ÇEŞMESİ, EMMETULUMBA, HACI İBRAHİM, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ YOKUŞU, KARAPAPAK, SÖĞÜTLÜ BAKKAL, TAMBURACI, TATLI MEMBA, YAZICI CAMİİ, ZÜLÜFLÜ, ÇIKIN sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDÜLEZELPAŞA, AYAKAPI, BAHÇE ÇIKMAZI, CİBALİ SETÜSTÜ, DEBBAĞ YUNUS, DR. SADIK AHMET, GÜL CAMİİ, GÜL CAMİİ KUYUSU, HALİÇ, HARAÇÇIBAŞI, HİSARÖNÜ, KIZIL ÇIKMAZI, KÜÇÜK MUSTAFAPAŞA, MUSANDIRA, MİMAR ÇEŞMESİ, MİRALAY NAZIMBEY, SERHALİFE, SERHALİFE ARALIĞI, SİRKECİ DEDE, TİFTİK, YENİKAPI, ÇEŞME ARKASI, ÇUKUR MESCİT, İNCEBEL, ŞAİR NEVİ sk bölgelerinde 19/06/2021 00:00:00 - 19/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4159825

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GÜNAYDIN, MERTER, MUALLİM NACİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, SÜLEYMAN NAZİF, ULUBATLI HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ZİYA PAŞA, ŞEMSİ PAŞA sk bölgelerinde 19/06/2021 00:00:00 - 19/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4159826

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah METRO sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah EDİRNE ÇIRPICI YOLU sk bölgelerinde 19/06/2021 04:00:00 - 19/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 4162409

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah BARIŞBEY, DENİZMEN, FESTİVAL, IŞIKLI, KAĞITHANE, MİNNET, SARP, SEREN, SERKAN, SEVİLEN, SEĞMEN, TURSEL sk / MERKEZ mah AKÇAY, BUZDAĞ, ERKAN, GÜVENCE, KARAMEŞE, KAĞITHANE, KEMERBURGAZ, ONARIM, SEÇKİN sk bölgelerinde 19/06/2021 01:00:00 - 19/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4161484

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah YILDIZ, YILMAZ, ZÜHRE, ÇARIKÇI ÇIKMAZI sk / YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DEMİRBAŞ, DONATIM, DUMANLI, SÖNMEZAY, YILDIRIM, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AHMET BAYMAN, BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, FAZIL KAFTANOĞLU, KEMAL ATATÜRK, MENDERES, SUDE, ULUBAŞ, ÇAMLIKLAR, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 19/06/2021 09:30:00 - 19/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4167175

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 18/06/2021 21:30:00 - 19/06/2021 00:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181421

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1214., ARZU, BASIN EKSPRES, DEREBOYU, ELMALI, ESKİ BAĞLAR, FIRIN, GAMZE, GÖKMEN, GÖKTUĞ, MAHMUTBEY, MALKOÇOĞLU, MAVİÇAM, SARIÇAM sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181424

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1214., ARZU, BASIN EKSPRES, DEREBOYU, ELMALI, ESKİ BAĞLAR, FIRIN, GAMZE, GÖKMEN, GÖKTUĞ, MAHMUTBEY, MALKOÇOĞLU, MAVİÇAM, SARIÇAM sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4167122

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.AKIN, 1.DOĞAN, ALAKARGA, BAYRAKTAR sk bölgelerinde 19/06/2021 10:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4167119

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ORHAN GAZİ, 1.UFUK, 1.YALÇIN, 3.AŞIK VEYSEL, 3.PAPATYA, BILDIRCIN, DOĞAN, ERTEKİN, MASLAK, İSTİKLAL sk bölgelerinde 19/06/2021 10:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4159338

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah MURAT sk / MEHMET AKİF mah 2.MANOLYA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 19/06/2021 15:00:00 - 19/06/2021 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 4174413

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah GÖKTUĞ, KİLYOS, RUMELİFENERİ sk / RUMELİ KAVAĞI mah YENİ DOSTLAR SİTESİ sk bölgelerinde 19/06/2021 01:00:00 - 19/06/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4159807

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AYNISEFA, BALABANDERE, BİRKAN, COŞKUN, FERAHEVLER BİLİNMEYEN, GÜNGÖR, GÜZELLİK, MALKOÇOĞLU, MERAL, REYHANLI, SARI LALE, SARIÇİĞDEM ÇIKMAZI, ZAFER, ZERAFET, ÇAYIRLIK, ÇİMEN sk / ÇAMLITEPE mah AKGÜN, DARÜŞŞAFAKA, DERETEPE, DERMAN, GÜNGÖR, GÜZELLİK, HUZUR, ÇAMLITEPE CAMİ sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 4169361

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DERE, HAMDİ LAMA, HAYAL, MÜJDAT GÜRSU, SEVCİHAN sk bölgelerinde 19/06/2021 01:00:00 - 19/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4167117

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -CUMHURİYET mah FELEZ ,GÖKHAN KAYACIOĞLU ÇIKMAZI, BOY, NAZLICAN SK. , MARMARA CADDESİ,BAĞLAR CADDESİ, bölgelerinde 19/06/2021 04:00:00 - 19/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4162368

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÜLBABA, HAŞMET, KAVAKLI, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4167189

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DİCLE, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEÇENLER, SÜMBÜL, YENİAY, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 4129330

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah GÜNEY 3, ITIR 1, KANDİL, KARANFİL 1, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, PİYALEPAŞA BULVARI, RAMAZAN, SPOR, YILDIRIM sk bölgelerinde 19/06/2021 10:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177170

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, BURÇ, BÜYÜKDERE, DERE 1, EKİN, GÜLBAHAR, KIRÇIL, KIYI, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MECİDİYE DERESİ, MECİDİYE KUYU, MEVLÜT ÇAVUŞ, NACİ KASIM, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, SELAHATTİN PINAR ARALIĞI, TAÇ, YAŞARBEY, İMAM FEYZULLAH, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 19/06/2021 12:30:00 - 19/06/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 4175340

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2485., 2486., 2487., 2488., 2491., 2499., 2506., 2507., 2508., 2509., 2510., 2510/1., 2511., 2512., 2513., 2514., 2515., 2516., PEYAMİ SAFA, SELÇUKLU, U, V, Y, Z sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181319

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2692., 2693., 2695., 2700., 2704., 2711., 2712., A-1, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 19/06/2021 10:00:00 - 19/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181352

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2001., 2003., 2004., 2005., 2006., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2017., 2071., 2105., A, A-2, B, ORHAN GAZİ sk / ESENTEPE mah 2367. sk bölgelerinde 19/06/2021 12:00:00 - 19/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177188

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2485., 2486., 2487., 2488., 2491., 2499., 2506., 2507., 2508., 2509., 2510., 2510/1., 2511., 2512., 2513., 2514., 2515., 2516., PEYAMİ SAFA, SELÇUKLU, U, V, Y, Z sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 19/06/2021 15:00:00 - 19/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 4176986

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103/D, RAUF DENKTAŞ sk bölgelerinde 19/06/2021 10:00:00 - 19/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176499

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103/5., 105/2. sk bölgelerinde 19/06/2021 10:00:00 - 19/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176494

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 101., BALIKLI YOL sk bölgelerinde 19/06/2021 10:00:00 - 19/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177409

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 105/2., 114., 309., CAHİT BAYRAM sk / VELİEFENDİ mah 114. sk bölgelerinde 19/06/2021 10:00:00 - 19/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177411

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 102/1., 104., 106/2., ŞEHİT ER FARUK SEVİM sk bölgelerinde 19/06/2021 10:00:00 - 19/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177415

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 108/1., 110., 111., 111/1., 111/3., ŞEHİT ER FARUK SEVİM sk bölgelerinde 19/06/2021 10:00:00 - 19/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176498

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103/1., 103/2., 103/5., 103/6. sk bölgelerinde 19/06/2021 10:00:00 - 19/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177416

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 102. sk bölgelerinde 19/06/2021 10:00:00 - 19/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ

09:00 - 16:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: MERAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: VATANPERVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: AKİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: PINARBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: NEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: HARMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: ADNAN KAHVECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: BİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: LALELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: GÜNEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: NANELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: SERGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: İHSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: KÜLTÜR