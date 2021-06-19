19 Haziran Facebook, Instagram ve WhatsApp neden açılmıyor? Facebook, Instagram ve WhatsApp ne zaman düzelecek?

Milyonlarca kullanıcı Facebook, Instagram ve WhatsApp’a giriş yapamamaktan şikayetçi. Peki ne oldu? 19 Haziran Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? Whatsapp ne zaman düzelecek?

19 HAZİRAN FACEBOOK, İNSTAGRAM WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün saat 12 sıralarında sosyal medya uygulamalarına giriş sağlanamadı. Bazı kullanıcılar da giriş yapabildiklerini ancak Whatsapp'ta attıkları mesajların karşı tarafa iletilmediğini söyledi.

Bazı kullanıcılar ise Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı ile karşılaşıyor. Ekrana gelen sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu öğrenildi.

FACEBOOK, İNSTAGRAM VE WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK SON DAKİKA?

Sorunun dünya çapında olduğu öğrenildi. "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim yapılamıyor.

Ancak sorunun ne zaman giderileceği hakkında açıklama henüz yapılmadı.