19 Haziran Facebook, Instagram ve WhatsApp neden açılmıyor? Facebook, Instagram ve WhatsApp ne zaman düzelecek?WhatsApp ve Instagram çöktü mü? 19 Haziran 20201 CumartesiResmen doğa mucizesi! Kızılırmak Deltası'nda açan nilüferler görenleri büyülüyorFatih'te korkutan yangın! Yanmaktan son anda kurtuldularBade İşçil’den Ekrem İmamoğlu’nu üzecek çöp etiketi! Açtı ağzını yumdu gözünü, Neler söyledi neler!Defne Samyeli'den aşk hayatı açıklaması!Kabil Havalimanı neden önemli? Türkiye'nin önerisi ne anlama geliyor?Magazin dünyasını sarsan bomba iddiayla ilgili M. Ali Erbil’in eski eşi Nergis Kumbasar da konuştu! Seda Sayan için bakın neler söyledi!Dünya Sağlık Örgütü'nün son uyarısı korkuttu: Baskın tür olmaya başladı ve sıklıkla gençlerde görülüyor!Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ı TikTok fenomeni dolandırdı!
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19 Haziran Facebook, Instagram ve WhatsApp neden açılmıyor? Facebook, Instagram ve WhatsApp ne zaman düzelecek?

Son dakika... Facebook, Instagram ve WhatsApp’a erişim sağlanamıyor. An itibariyle 19 Haziran Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? Whatsapp ne zaman düzelecek? soruları gündem oldu. İşte detaylar....

19 Haziran Facebook, Instagram ve WhatsApp neden açılmıyor? Facebook, Instagram ve WhatsApp ne zaman düzelecek?

Milyonlarca kullanıcı  Facebook, Instagram ve WhatsApp’a giriş yapamamaktan şikayetçi. Peki ne oldu? 19 Haziran Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? Whatsapp ne zaman düzelecek? 

19 HAZİRAN FACEBOOK, İNSTAGRAM WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün saat 12 sıralarında sosyal medya uygulamalarına giriş sağlanamadı. Bazı kullanıcılar da giriş yapabildiklerini ancak Whatsapp'ta attıkları mesajların karşı tarafa iletilmediğini söyledi.

Bazı kullanıcılar ise Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı ile karşılaşıyor. Ekrana gelen sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu öğrenildi. 

FACEBOOK, İNSTAGRAM VE WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK SON DAKİKA?

Sorunun dünya çapında olduğu öğrenildi. "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim  yapılamıyor. 

Ancak sorunun ne zaman giderileceği hakkında açıklama henüz yapılmadı. 

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