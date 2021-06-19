TV8’in sevilen yarışması Survivor 2021'de eleme heyecanı sürüyor. 19 Haziran Cumartesi günü dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bu akşam nefesler tutuldu.

Bugünkü oyunun sonunda dokunulmazlık sembolünü kazanan kişi, ada konseyinde bir eleme adayının adını verecek. İlgi ile izlenen yarışmanın sıkı takipçileri gün boyu 19 Haziran Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 19 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? sorularına yanıt aradı. Bizler de konuya ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

19 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Finale adım adım ilerleyen Survivor Türkiye 2021’de performans oyunu ve dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi toplanacak. Haftanın ilk dokunulmazlığı kazanan isim, ilk eleme adayının ismini söyleyecek. Survivor yeni bölümle birlikte performans oyunu, dokunulmazlık oyunu, eleme adayı ve ada konseyi detaylarını, gelişmeleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

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19 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’da dokunulmazlık oyunu, sıralama turu ile başladı. Zamana karşı oynanan bu turda en iyi süreyi yapan üç yarışmacı yarı finale kalacaktı.

İsmail, Poyraz, Aleyna yarı final turuna kalırken Berkay ile Ayşe ön eleme turunda karşı karşıya geldi. Bu turda Ayşe, Berkay'ı 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finaldeki eşleşmeler İsmail - Ayşe, Aleyna - Poyraz şeklinde oldu.