19 Kasım Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamlarının fenomen olan dizisi 'Alev Alev' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 19 Kasım Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 19 Kasım Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı…

ATV 19 Kasım Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D 19 Kasım Perşembe Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika

STAR TV 19 Kasım Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş

SHOW TV 19 Kasım Perşembe Yayın Akışı

06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Alev Alev



FOX TV 19 Kasım Perşembe Yayın Akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 25 Litre: Suyun Peşinde

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

TV8 19 Kasım Perşembe Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:30 Doğduğun Ev Kaderindir

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Masterchef Türkiye

TRT1 19 Kasım Perşembe Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:40 Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kalk Gidelim

23:45 3'Te 3