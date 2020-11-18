19 Kasım Perşembe 2020 yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı
Yayın akışı ve 19 Kasım Perşembe bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi. İşte,19 Kasım Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı..
19 Kasım Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamlarının fenomen olan dizisi 'Alev Alev' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 19 Kasım Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı listesini hazırladık..
İşte 19 Kasım Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı…
ATV 19 Kasım Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D 19 Kasım Perşembe Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika
STAR TV 19 Kasım Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş
SHOW TV 19 Kasım Perşembe Yayın Akışı
06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Alev Alev
FOX TV 19 Kasım Perşembe Yayın Akışı
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 25 Litre: Suyun Peşinde
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
TV8 19 Kasım Perşembe Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:30 Doğduğun Ev Kaderindir
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye
TRT1 19 Kasım Perşembe Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalk Gidelim
23:45 3'Te 3