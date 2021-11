Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

19 KASIM 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



11:45

Melbourne City - Brisbane Roar

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bilyoner TV



18:00

Karabağ - Keşla

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



18:30

Ac. Clinceni - Sepsi

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



19:00

Ruzomberok - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Zenit - Nizhny Novgorod

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Ruzomberok - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Zalgiris Vilnius - Kauno Zalgiris

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



20:00

Dragovoljac - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Tulevik - Kuressaare

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



20:30

Hannover 96 - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV



20:30

Sandhausen - Nürnberg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



20:30

Hobro - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

Amstetten - Rapid Wien 2

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

FC Juniors - Floridsdorfer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

Horn - Liefering

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

St.Polten - Vorwarts Steyr

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

Odense - Viborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



21:00

Koge - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

Banga - Dainava Alytus

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



21:30

Chindia Targoviste - Rapid Bükreş

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:00

Waasland Beveren - Mouscron

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



22:00

Almere - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

NAC Breda - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Den Bosch - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Dordrecht - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

FC Emmen - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Helmond - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Ajax - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Roda - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

SC Telstar - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

VVV Venlo - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:25

Austria II - Aus Lustenau

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



22:30

Augsburg - Bayern Münih

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports Max 1, Bilyoner TV



22:45

Mechelen - Club Brugge

Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



22:45

QPR - Luton Town

İngiltere Championship

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



22:45

Queen of South - Inverness

İskoçya Championship

Bilyoner TV



22:45

Dundalk - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:45

Finn Harps - Longford

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:45

Shamrock Rovers - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:45

Sligo Rovers - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:45

Waterford - St. Patricks

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



23:00

Fuenlabrada - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



23:00

Levante - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV



23:00

Monaco - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2Bilyoner TV