19 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
19 Kasım 2021 Cuma günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 19 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Kasım 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
19 KASIM 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
19 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
11:45
Melbourne City - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bilyoner TV
18:00
Karabağ - Keşla
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
18:30
Ac. Clinceni - Sepsi
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
19:00
Ruzomberok - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Zenit - Nizhny Novgorod
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Ruzomberok - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Zalgiris Vilnius - Kauno Zalgiris
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
20:00
Dragovoljac - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Tulevik - Kuressaare
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
20:30
Hannover 96 - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
20:30
Sandhausen - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
Hobro - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Amstetten - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
FC Juniors - Floridsdorfer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Horn - Liefering
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
St.Polten - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Odense - Viborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
21:00
Koge - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Banga - Dainava Alytus
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
21:30
Chindia Targoviste - Rapid Bükreş
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Waasland Beveren - Mouscron
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:00
Almere - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
NAC Breda - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Den Bosch - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Dordrecht - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
FC Emmen - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Helmond - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Ajax - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Roda - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
SC Telstar - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
VVV Venlo - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:25
Austria II - Aus Lustenau
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
22:30
Augsburg - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports Max 1, Bilyoner TV
22:45
Mechelen - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
22:45
QPR - Luton Town
İngiltere Championship
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
22:45
Queen of South - Inverness
İskoçya Championship
Bilyoner TV
22:45
Dundalk - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Finn Harps - Longford
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Shamrock Rovers - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Sligo Rovers - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Waterford - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
23:00
Fuenlabrada - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
23:00
Levante - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Monaco - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2Bilyoner TV