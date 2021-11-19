TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 19 Kasım 2021 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte, 19 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 19 Kasım 2021? sorularının yanıtları...

19 KASIM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR 19 KASIM?

Salı gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 19 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var 19 Kasım 2021? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

19 KASIM 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30Tozkoparan İskender

11:45Gönül Dağı

14:00Bizim Köyün Kızları

16:45Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Kıbrıs Zafere Doğru

19 KASIM 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

08:00Muhayyelat

08:30Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Hikaye

09:30Renkler

09:50Berceste

10:00Koleksiyoner

10:30Muasır

11:00Anadolu Arkeolojisi

11:30Tarihin Ruhu

12:00Hayat Sanat

12:30Belgesel: Para

13:00Felsefe Söyleşileri

14:00Evliya Çelebi

14:45Sessizce

15:00Sinema +

15:45Dünya Müzik Gelenekleri

16:00Bir Resim Bir Hikaye

16:30Karar Perdesi

17:30Fotoğraflar

17:45Randevu

18:00Hayat Sanat

18:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:00Karalama Defteri

19:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

20:00Anadolu Arkeolojisi

20:30Anjelika Akbar İle Sesler

21:00İhmal Edilebilir Nasihatler

22:00Film Önü

22:15Yabancı Sinema: Sessizlik (The Silences)

19 KASIM 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam

19 KASIM 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07.15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Evim Şahane

12:15 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

19 KASIM 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda / Yeni Bölüm

19 KASIM 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Başka Güzel

08.30 Bu Sabah

11.00 Öyle Olsun

12.30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Aziz (Yeni bölüm)

19 KASIM 2021 CUMA PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultan Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Küçük Esnaf

19 KASIM 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?