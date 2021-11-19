19 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 19 Kasım 2021?
Sevilen diziler ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 19 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 19 Kasım 2021?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 19 Kasım 2021 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte, 19 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 19 Kasım 2021? sorularının yanıtları...
19 KASIM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR 19 KASIM?
Salı gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 19 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var 19 Kasım 2021? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
19 KASIM 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30Tozkoparan İskender
11:45Gönül Dağı
14:00Bizim Köyün Kızları
16:45Seksenler
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Kıbrıs Zafere Doğru
19 KASIM 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
08:00Muhayyelat
08:30Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Hikaye
09:30Renkler
09:50Berceste
10:00Koleksiyoner
10:30Muasır
11:00Anadolu Arkeolojisi
11:30Tarihin Ruhu
12:00Hayat Sanat
12:30Belgesel: Para
13:00Felsefe Söyleşileri
14:00Evliya Çelebi
14:45Sessizce
15:00Sinema +
15:45Dünya Müzik Gelenekleri
16:00Bir Resim Bir Hikaye
16:30Karar Perdesi
17:30Fotoğraflar
17:45Randevu
18:00Hayat Sanat
18:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:00Karalama Defteri
19:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
20:00Anadolu Arkeolojisi
20:30Anjelika Akbar İle Sesler
21:00İhmal Edilebilir Nasihatler
22:00Film Önü
22:15Yabancı Sinema: Sessizlik (The Silences)
19 KASIM 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam
19 KASIM 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07.15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Evim Şahane
12:15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
19 KASIM 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda / Yeni Bölüm
19 KASIM 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Başka Güzel
08.30 Bu Sabah
11.00 Öyle Olsun
12.30 Bir Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Aziz (Yeni bölüm)
19 KASIM 2021 CUMA PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultan Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Küçük Esnaf
19 KASIM 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?