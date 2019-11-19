19 Kasım Dünya Erkekler Günü Nedir | Dünya Erkekler Günü Mesajları 2021

Bugün 19 Kasım Dünya Erkekler Günü. Yapılan cinsiyetçiliğe dikkat çeken bu gün, bir yandan da erkeklerin yaşadığı sağlık sorunlarına da dikkat çekiyor. Peki 19 Kasım Dünya Erkekler Günü Nedir? İşte Dünya Erkekler Günü Mesajları...

19 Kasım Dünya Erkekler Günü nedir? Dünya Erkekler Günü ne zaman kutlanmaya başlandı? gibi soruların yanıtları bugünün en trend başlıkları arasında yer alıyor. Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafında da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. Erkekler Günü artık her yıl 19 Kasım'da 60'dan fazla ülkede kutlanıyor. Britanya'da 19 Kasımlarda tartışmalar, toplantılar düzenleniyor. 19 Kasım Dünya Erkekler Günü'ne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Uluslararası bir Erkekler Günü ilan edilmesi çağrıları ilk kez 1960'larda duyuldu ama bu günün resmen ilanı 1990'ları buldu. Erkekler Günü artık her yıl 19 Kasım'da 60'dan fazla ülkede kutlanıyor. Britanya'da 19 Kasımlarda tartışmalar, toplantılar düzenleniyor. 19 Kasım Dünya Erkekler Günü hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

19 KASIM DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafında da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.

Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından " Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir " sözleri ile önemi anlatılmıştır.

Uluslararası Erkekler Günü'nün kutlanma amacı cinsiyetler arası ilişkilerin geliştirilmesi, erkeklerin rol model olduğu durumların vurgulanması, erkeklerin yaşadığı cinsiyete bağlı eşitsizlikler vs. birçok konuyu içerir.

2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır:

Amerika Birleşik Devleteri, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Botsvana, Burundi, Çin, Danimarka, Fransa, Gana, Güney Afrika, Grenada, Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Jamaika, Kanada, Kayman Adaları, Küba, Man Adası, Macaristan, Malta, Nijerya, Norveç, Pakistan, Romanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Singapur, Şeyseller, Tanzanya, Trinidad-Tobago, Ukrayna, İngiltere, Zimbabve.

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Peki 19 Kasım Dünya Erkekler Günü Nedir? İşte Dünya Erkekler Günü Mesajları...

Uluslararası bir Erkekler Günü ilan edilmesi çağrıları ilk kez 1960'larda duyuldu ama bu günün resmen ilanı 1990'ları buldu.

Erkekler Günü artık her yıl 19 Kasım'da 60'dan fazla ülkede kutlanıyor.

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Erkek sağlığı ve erkek çocuklarının sağlığı

Cinsiyetler arasındaki ilişkileri geliştirmek

Cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek

Pozitif rol model olabilecek erkekleri öne çıkarmak.

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ MESAJLARI 2021

Bir baba, hayatına başlaması için oğlunu besler, daha da önemlisi, bir MAN olmasına yardım eder. Dünya Erkekler Günü kutlu olsun!

Bir erkeğin içindeki gücünü göstermek için fiziksel güç kullanmasına gerek yoktur, hayatın zorluklarından korkmadan yüzleşmek meselesidir, Mutlu erkekler günü.

Erkekler Tanrı'nın güzel bir yaratımıdır ama mükemmel değillerdir, bu nedenle birkaç hata yapmaları normaldir, erkekler günün kutlu olsun

Bir insan, çok hassas bir yaşta taviz vermeye başlayan, Tanrı'nın yaratmasının en güzel kısmıdır.

Gerçek bir erkek, başkalarının onun hakkında ne düşündüğünü umursamıyor ve onun içinde barışı sağlamak için yapması gerekeni yapıyor, mutlu erkekler günü

Gerçek bir erkek nasıl mücadele edileceğini bilir. Sevdiklerini sever ve güvende tutar, herkese mutlu erkekler günü. Sensiz hayatımı hayal edemiyorum. Hayatımın en önemli adamına mutlu bir erkekler günü diliyorum.

Bugün dünyadaki tüm erkeklere saygı gösterme günü. Mutlu erkekler günü. Gerçek bir adam, yakınlarını ve sevdiklerini korumak için hayatını feda edebilir. Mutlu erkekler günü.

"Erkekler öğrenmezse, erkekler bilemez." - Douglas Wilson

"Erkek olmak doğum meselesidir. Erkek olmak yaş meselesidir. Fakat centilmen olmak bir seçim meselesidir." - Vin Diesel

Başarılı bir adam olmaya çalışmayın, daha çok değerli bir adam olmaya çalışın. ”Albert Einstein

“Bir erkek, mesleği ne olursa olsun, yaşayacağı bir şifre ve şifreye sahip olmalı.” - John Wayne

“Bir kadın basitçe, ama bir erkek olmalı. Erkeklik riskli ve zor. Bir kadının isyanı ile elde edilir ve sadece diğer erkekler tarafından onaylanır. Duyarlılığa zorlanan erkeklik hiç erkeklik değildir. ”–Camille Paglia

Erkeklere yönelik cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekiliyor

Kutlama yapılan toplumdaki erkeklerin; evlilik, aile, iş hayatı ve çocuk bakımı konularındaki başarılarına değiniliyor ve bu konularda erkeklere yönelik negatif tutumlara dikkat çekiliyor. Erkeklerin her gün; çalışma hayatlarında, baba ve eş olarak, arkadaş olarak, aile bireyi olarak yaptığı fedakarlıkların neler olduğu tartışılıyor. Ayrıca öne çıkarılan pozitif rol modeller aracılığıyla, diğer erkekler de daha iyi bir erkek olmaya özendiriliyor.

60'dan fazla ülkede kutlanıyor

Nasıl bir etkinlikle kutlanacağı konusunda herhangi bir sınırlama yok. Okullarda, iş yerlerinde, sokaklarda, seminer alanlarında; erkekleri ve erkek çocuklarını ya da baba-oğul olarak erkekleri öne çıkaran etkinlikler düzenlenebiliyor.

"Dünya Erkekler Günü"müz kutlu olsun...