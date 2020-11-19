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19 Kasım hava durumu 2020 | İstanbul hava durumu bugün

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları sağanak yağışa teslim olurken Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında olacak.

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19 Kasım 2020 Perşembe 08:43
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