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19 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika

İSKİ Genel Müdürlüğü, 19 Kasım Perşembe günü İstanbul'da gün içinde yaşanacak planlı su kesintilerini resmi internet sitesi üzerinden yayımlayarak kamuoyunun bilgisine sundu. Biz de haberimizde 19 Kasım İSKİ su kesintisi bilgisine yer verdik. İşte detaylar...

19 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika

İSKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından, İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri her gün resmi internet sitesinde yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Vatandaşların tedbir alması amacıyla bilgilendirme yapan İSKİ'nin web sitesinde yer alan veriler kapsamında biz de haberimizde 16 Kasım İSKİ su kesintisi bilgisine yer verdik. 

İSKİ SU KESİNTİSİ 19 KASIM PERŞEMBE

 

ARIZA KESİNTİ

İstanbul'da, 19 Kasım Perşembe 2020 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir. 

 

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez.

Berna Akkaya
Editör


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