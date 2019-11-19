19 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) "Tek eksik olimpiyat şampiyonluğu"

İşitme engelli milli tekvandocu Osman Geçit başarıdan başarıya koşuyor

"Türkiye ve dünya şampiyonluğum var, olimpiyatta da şampiyonluk kazanmayı hedefliyorum"

(ÖZEL) Tatamide dünyayı titreten şampiyon kardeşler

İşitme engelli Rezzan, Zeliha ve Kader Işık kardeşler karatede madalyaları topluyor

6 yılda kazandıkları madalyalarla Türkiye'nin gururu oldular

(ÖZEL) 70 yaşındaki "Demir Adam"a Yeni Zelanda'dan özel davet

Ali Bıdı: Dünya şampiyonu olma niyetim var

Her gün sıkı antrenman yaparak formunu korumaya çalışıyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

18.00 Turuncu lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek. Teknik direktör Okan Buruk antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

11.00 Sarı kırmızılı takım, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

BASKETBOL

- THY Euroleague

22.45 Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes

- 7DAYS Eurocup

20.00 Galatasaray Doğa Sigorta - Unicaja Malaga

- FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Teksüt Bandırma - KK Anwil

22.00 Polski Cukier Torun - Türk Telekom

VOLEYBOL

- 2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

17.30 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet

- 2020 Kadınlar CEV Challenge Kupası

20.30 Türk Hava Yolları - 1.MCM-Diamant Kaposvari

AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

20.00 Andorra U21 - Türkiye U21

AVRUPA U19 FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

15.00 Bulgaristan U19 - Türkiye U19

2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

22.45 Hollanda - Estonya

22.45 Almanya - Kuzey İrlanda

22.45 Galler - Macaristan

22.45 Slovakya - Azerbaycan

22.45 Polonya - Slovenya

22.45 Letonya - Avusturya

22.45 Makedonya - İsrail

22.45 Belçika - Güney Kıbrıs

22.45 San Marino - Rusya

22.45 İskoçya - Kazakistan

Kaynak: DHA