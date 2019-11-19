19 Kasım Salı DHA Spor Gündemi
"Türkiye ve dünya şampiyonluğum var, olimpiyatta da şampiyonluk kazanmayı hedefliyorum"
(ÖZEL) "Tek eksik olimpiyat şampiyonluğu"
İşitme engelli milli tekvandocu Osman Geçit başarıdan başarıya koşuyor
"Türkiye ve dünya şampiyonluğum var, olimpiyatta da şampiyonluk kazanmayı hedefliyorum"
(ÖZEL) Tatamide dünyayı titreten şampiyon kardeşler
İşitme engelli Rezzan, Zeliha ve Kader Işık kardeşler karatede madalyaları topluyor
6 yılda kazandıkları madalyalarla Türkiye'nin gururu oldular
(ÖZEL) 70 yaşındaki "Demir Adam"a Yeni Zelanda'dan özel davet
Ali Bıdı: Dünya şampiyonu olma niyetim var
Her gün sıkı antrenman yaparak formunu korumaya çalışıyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
18.00 Turuncu lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek. Teknik direktör Okan Buruk antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılı takım, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
BASKETBOL
- THY Euroleague
22.45 Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes
- 7DAYS Eurocup
20.00 Galatasaray Doğa Sigorta - Unicaja Malaga
- FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Teksüt Bandırma - KK Anwil
22.00 Polski Cukier Torun - Türk Telekom
VOLEYBOL
- 2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
17.30 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet
- 2020 Kadınlar CEV Challenge Kupası
20.30 Türk Hava Yolları - 1.MCM-Diamant Kaposvari
AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
20.00 Andorra U21 - Türkiye U21
AVRUPA U19 FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
15.00 Bulgaristan U19 - Türkiye U19
2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
22.45 Hollanda - Estonya
22.45 Almanya - Kuzey İrlanda
22.45 Galler - Macaristan
22.45 Slovakya - Azerbaycan
22.45 Polonya - Slovenya
22.45 Letonya - Avusturya
22.45 Makedonya - İsrail
22.45 Belçika - Güney Kıbrıs
22.45 San Marino - Rusya
22.45 İskoçya - Kazakistan
Kaynak: DHA
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