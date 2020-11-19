19 Kasım spor manşetleri | Günün spor manşetleri Günün spor manşetlerinde bugünün en çok dikkat çekeni, "Terim'e Sözümüz Var" manşeti oldu. Manşetlerde, Türkiye'nin Uluslar C Ligi'ne düşmesi de geniş yer aldı. İşte 19 Kasım spor manşetleri...

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