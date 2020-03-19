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19 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

19 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

TFF İCRA KURULU TOPLANTISI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda ligerin ertelenmesi bir kez daha gündeme gelecek.

FENERBAHÇE

11:00 Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda dezenfekte işlemi uygulanacak

Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlanacak

KAYSERİSPOR

16:30 Sarı-kırmızılı ekip İstanbul'a gelerek Fenerbahçe maçı için kampa girecek

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek

GALATASARAY

Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürecek

BAŞAKŞEHİR

Alanyaspor maçı hazırlıkları sürecek

TRABZONSPOR

Göztepe maçı hazırlıkları sürecek

PFDK ve TAHKİM KURULU kararları açıklanacak

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


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