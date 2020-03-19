19 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.
TFF İCRA KURULU TOPLANTISI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda ligerin ertelenmesi bir kez daha gündeme gelecek.
FENERBAHÇE
11:00 Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda dezenfekte işlemi uygulanacak
Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlanacak
KAYSERİSPOR
16:30 Sarı-kırmızılı ekip İstanbul'a gelerek Fenerbahçe maçı için kampa girecek
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek
GALATASARAY
Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürecek
BAŞAKŞEHİR
Alanyaspor maçı hazırlıkları sürecek
TRABZONSPOR
Göztepe maçı hazırlıkları sürecek
PFDK ve TAHKİM KURULU kararları açıklanacak
Kaynak: DHA
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