19 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı | Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de
19 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Neler Oluyor Hayatta?" programı ve ardından "Yaprak Dökümü" dizisi var. Akşam kuşağında ise fenomen dizi Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de...
19 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı nedir? Kanal D ekranlarında bugün hangi dizi ve programlar var? 09.00'da "Neler Oluyor Hayatta?" programı yayınlanacak. 11.00'da ise bir zamanlara damga vuran dizi "Yaprak Dökümü" ekranlarda olacak. 20.00'da Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de...
19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16.45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Camdaki Kız
SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ
Volkan, aldığı boşanma kararını yeniden değerlendirmek zorunda kalır. Kendisine oynanan oyunları açığa çıkarma konusunda kararlı bir şekilde hareket etmeye devam eden Asya, dengelerin değişmesine neden olur. Volkan ise yaşanan olayların ardından büyük bir çıkmaza düşmüş ve ne yapacağını anlayamaz hale gelmiştir.
(KANAL D)