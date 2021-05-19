19 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı | Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de

19 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı nedir? Kanal D ekranlarında bugün hangi dizi ve programlar var? 09.00'da "Neler Oluyor Hayatta?" programı yayınlanacak. 11.00'da ise bir zamanlara damga vuran dizi "Yaprak Dökümü" ekranlarda olacak. 20.00'da Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de...

19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16.45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Camdaki Kız

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Volkan, aldığı boşanma kararını yeniden değerlendirmek zorunda kalır. Kendisine oynanan oyunları açığa çıkarma konusunda kararlı bir şekilde hareket etmeye devam eden Asya, dengelerin değişmesine neden olur. Volkan ise yaşanan olayların ardından büyük bir çıkmaza düşmüş ve ne yapacağını anlayamaz hale gelmiştir.

(KANAL D)