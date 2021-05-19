19 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı|Güldür Güldür Show TV'de

19 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı nedir? Show TV'de bugün hangi programlar ve diziler var? 08.30'da "Ebru Akel'le Kadın İsterse" yayınlanacak. 10.00'da ise "Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler" ekranlarda olacak. 20.00'da tekrar bölümüyle Güldür Güldür Show TV'de...

19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show