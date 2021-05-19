19 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı| Sahil Güvenlik Star TV'de
19 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı var. Akşam kuşağında ise yabancı sinema Sahil Güvenlik Star TV'de olacak...
19 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı nedir? Star TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? 09.45'te hafta içi her gün yayınlanan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ekranlarda olacak. 13.15'te ise "Gerçeğin Peşinde" programı yayınlanacak. 20.00'da başrollerinde Dwayne Johnson, Zac Efron gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yabancı sinema Sahil Güvenlik Star TV'de...
19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Sahil Güvenlik
22:30 Sahil Güvenlik
SAHİL GÜVENLİK FİLMİ KONUSU
Kendini işine adamış, cesur ve sorumluluklarını bilen Mitch Buchannon bir cankurtarandır. Onun için önemli olan ilk şey sorumlu olduğu koyun güvenliğini sağlamaktır. Buchannon, ekibiyle birlikte üstüne düşen görevleri düzgünce yerine getirmektedir. Ancak ekibe yeni birinin katılmasıyla işler değişir. Yeni cankurtaran, Mitch'in sabrını fazlasıyla sınayacaktır.
(STAR TV)