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19 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı| Sahil Güvenlik Star TV'de

19 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı var. Akşam kuşağında ise yabancı sinema Sahil Güvenlik Star TV'de olacak...

19 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı| Sahil Güvenlik Star TV'de

19 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı nedir? Star TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? 09.45'te hafta içi her gün yayınlanan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ekranlarda olacak. 13.15'te ise "Gerçeğin Peşinde" programı yayınlanacak. 20.00'da başrollerinde Dwayne Johnson, Zac Efron gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yabancı sinema Sahil Güvenlik Star TV'de...

19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Sahil Güvenlik

22:30 Sahil Güvenlik

19 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı Sahil Güvenlik Star TV de

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ KONUSU

Kendini işine adamış, cesur ve sorumluluklarını bilen Mitch Buchannon bir cankurtarandır. Onun için önemli olan ilk şey sorumlu olduğu koyun güvenliğini sağlamaktır. Buchannon, ekibiyle birlikte üstüne düşen görevleri düzgünce yerine getirmektedir. Ancak ekibe yeni birinin katılmasıyla işler değişir. Yeni cankurtaran, Mitch'in sabrını fazlasıyla sınayacaktır. 

(STAR TV)

 

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