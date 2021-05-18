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19 Mayıs 2021 kaymakamlık açık mı, çalışıyor mu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kaymakamlıkla işi olan vatandaşlar, internette 19 Mayıs 2021 kaymakamlık açık mı, çalışıyor mu? sorularını sıkça aratmaya devam ediyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

19 Mayıs 2021 kaymakamlık açık mı, çalışıyor mu?

19 Mayıs 2021 kaymakamlık açık mı, çalışıyor mu? soruları şu sıralar internette vatandaşlar tarafından çokça aratılır oldu. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde yer verdik.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ 2021?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu nedenle 19 Mayıs günü kamu kurumları vatandaşlara hizmet vermeyecek. Öte yandan salgın tedbirleri kapsamında çelenk sunma ve Anıtkabir'e ziyaretler yapılacağı öngörülebilir. 

19 Mayıs 2021 kaymakamlık açık mı, çalışıyor mu?

KAYMAKAMLIK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? KAYMAKAMLIK ÇALIŞMA SAATLERİ

Alınan bilgilere göre hafta içi kaymakamlıklar, 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi.

19 Mayıs 2021 kaymakamlık açık mı, çalışıyor mu?

19 MAYIS 2021 KAYMAKAMLIK AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına az bir zaman kala kaymakamlıkta işleri olan vatandaşlar, bu tarihte kaymakamlıkların açık olup olmadığıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre resmi tatil olarak bilinen 19 Mayıs tarihinde kaymakamlıkların açık olmadığı ve çalışmayacağına yer verildi.

19 Mayıs 2021 kaymakamlık açık mı, çalışıyor mu?

KAYMAKAMLIK HAFTA SONU AÇIK MI?

Yapılan açıklamaya göre Kaymakamlık hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

KAYMAKAMLIKLARIN GÖREVLERİ

 

Kaymakamların başlıca görevleri:

– İlçede yasaların uygulanmasını sağlar,
– Valinin emirlerini uygular,
– İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,
– Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır,
– Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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