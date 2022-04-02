19 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
17 Mayıs 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 19 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 19 Mayıs 2022 Perşembe maç programı...
19 MAYIS 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
19 Mayıs 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
14:00
Fenerbahçe - Bursaspor
TFF Elit U14 Ligi
FB TV
17:30
Almanya - Lüksemburg
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV
17:30
Hollanda - Polonya
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV
18:00
VPS - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Opava - Bohemians 1905
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Teplice - S&B Vlasim
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:30
Hobro - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Koge - Jammerbugt
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
19:45
Heerenveen - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
20:00
Fransa - Bulgaristan
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası
TRT Spor, UEFA.tv
20:00
Eskilstuna United - Norrby
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Brage - Dalkurd
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Brommapojkarna - Östersunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Östersunds - Halmstads
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:30
Sepsi - Voluntari
Romanya Kupası
Bilyoner TV
21:30
Hertha Berlin - Hamburg
Almanya Bundesliga Play-Out Play-Off
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
21:30
Grasshoppers - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
FC Lausanne - Sion
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Lugano - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Luzern - Young Boys
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Servette - Basel
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:45
Everton - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport 2
21:45
Port Vale - Swindon
İngiltere EFL League 2 Play-Off Yarı Final
Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:45
Dublin - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Chelsea - Leicester City
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:00
Aston Villa - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
22:00
Utrecht - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV