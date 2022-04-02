19 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 19 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 19 Mayıs 2022 Perşembe maç programı...

19 MAYIS 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Mayıs 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

14:00

Fenerbahçe - Bursaspor

TFF Elit U14 Ligi

FB TV

17:30

Almanya - Lüksemburg

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

Bilyoner TV

17:30

Hollanda - Polonya

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

Bilyoner TV

18:00

VPS - Inter Turku

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Opava - Bohemians 1905

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:00

Teplice - S&B Vlasim

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:30

Hobro - Vendsyssel

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Koge - Jammerbugt

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:45

Heerenveen - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

20:00

Fransa - Bulgaristan

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

TRT Spor, UEFA.tv

20:00

Eskilstuna United - Norrby

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Brage - Dalkurd

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Brommapojkarna - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Östersunds - Halmstads

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:30

Sepsi - Voluntari

Romanya Kupası

Bilyoner TV

21:30

Hertha Berlin - Hamburg

Almanya Bundesliga Play-Out Play-Off

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:30

Grasshoppers - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30

FC Lausanne - Sion

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30

Lugano - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30

Luzern - Young Boys

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30

Servette - Basel

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:45

Everton - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport 2

21:45

Port Vale - Swindon

İngiltere EFL League 2 Play-Off Yarı Final

Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:45

Dublin - Shamrock Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Chelsea - Leicester City

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

22:00

Aston Villa - Burnley

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

22:00

Utrecht - Vitesse

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV