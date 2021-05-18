19 Mayıs 2022 Perşembe kaymakamlık açık mı, çalışıyor mu? Hizmet veriyor mu?

19 Mayıs 2022 Perşembe kaymakamlık açık mı, çalışıyor mu? soruları şu sıralar arama motorlarında vatandaşlar tarafından çokça araştırılır oldu. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde yer verdik. İşte, Gençlik ve Spor Bayramı olan 19 Mayıs tarihinde kaymakamlıkların çalışabilirlik durumu...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ 2022?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu nedenle 19 Mayıs günü kamu kurumları vatandaşlara hizmet vermeyecek. Öte yandan salgın tedbirleri kapsamında çelenk sunma ve Anıtkabir'e ziyaretler yapılacağı öngörülebilir.

KAYMAKAMLIK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? KAYMAKAMLIK ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Alınan bilgilere göre hafta içi kaymakamlıklar, 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

19 MAYIS 2022 KAYMAKAMLIK AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer aldığı için kamu kurumları tatil olmaktadır. Yapılan açıklamaya göre resmi tatil olarak bilinen 19 Mayıs tarihinde kaymakamlıkların açık olmadığı ve çalışmayacağına yer verildi.

KAYMAKAMLIK HAFTA SONU AÇIK MI?

Yapılan açıklamaya göre Kaymakamlık hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

KAYMAKAMLIKLARIN GÖREVLERİ

Kaymakamların başlıca görevleri:

– İlçede yasaların uygulanmasını sağlar,

– Valinin emirlerini uygular,

– İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,

– Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır,

– Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.