Türkiye'nin özel ve anlamları günleri arasında yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında 19 Mayıs Perşembe günü kutlanacak. Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi bayram olarak kutlanan bugün de İstanbul, Ankara ve İzmir'de çeşitli konser ve etkinlikler düzenlenecek, 19 Mayıs heyecanı doyasıya yaşanacak. Bu kapsamda yapılacak konser ve etkinlikleri araştıranlar için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul, Ankara, İzmir 2022 haberimizde...

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİKLERİ, KONSERLERİ İSTANBUL 2022

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul Maltepe'de Deniz Tekin, Nova Norda, Redd, Cartel’den Kabus Kerim, Erci’E ve Batuflex İstanbullularla buluşacak. Saat 21.30 ile 23.30 saatleri arasında sahne alacak olan Murat Boz İstanbulluları coşturacak.

Maltepe Etkinlik Alanı Program Takvimi

19 Mayıs Perşembe

13:00 23:30 Spor ve Sanat Etkinlikleri 15:00 15:45 Deniz Tekin 16:15 17:00 Nova Norda 17:30 18:30 Redd 19:00 20:00 Cartel' den Kabus Kerim & Erci'E 20:30 21:00 Batuflex 21:00 21:20 İstiklal Marşı & Protokol Konuşmaları 21:20 21:30 19 Mayıs Sahne Gösteri 21:30 23:00 Murat Boz Konseri

22 Mayıs 2022 Pazar ANA SAHNE 20:30 21:40 Yedinci Ev 21:45 22:10 DJ Performans 22:10 23:30 Yaşlı Amca

23 Mayıs 2022 Pazartesi ANA SAHNE 20:30 21:40 Ah! Kosmos 21:45 22:10 DJ Performans 22:10 23:30 Ash 24 Mayıs 2022 Salı ANA SAHNE 20:30 21:40 Köfn 21:45 22:10 Dj Performans 22:10 23:30 Emir Can İğrek 25 Mayıs 2022 Çarşamba ANA SAHNE 20:30 21:40 Güneş 21:45 22:10 DJ Performans 22:10 23:30 Uzi

İETT, İstanbulluların Maltepe Etkinlik alanına ulaşımını kolaylaştırmak için ek seferler düzenliyor. Anadolu yakasında aşağıdaki hatlarla hizmet verilirken; Avrupa yakasından Metrobüs ve Marmaray’a entegre otobüs hatları konulacak. Tüm toplu ulaşım araçları bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek.

Anadolu Yakasında Hizmet Verecek Hatlar:

Hat Kodu Hat Adı 16D Kaynarca-Kadıköy 133T Deniz Harp Okulu - Maltepe Peronlar E-9 Sabiha Gökçen Havalimanı - Bostancı 4 Maltepe Peronlar - İskele

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİKLERİ, KONSERLERİ ANKARA 2022

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla iki konser düzenlenecek. 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Altınpark'ta Melek Mosso konser verecek.

19 Mayıs günü ise sevilen şarkıcı Edis hareketli şarkılarıyla Ankaralılarla buluşacak.

Melek Mosso, Pilli Bebek, Aysel Yakupoğlu ve Edis’in konser vereceği Ankara’da, ABB tarafından hazırlanan etkinlik takvimi ise şöyle:

-17 Mayıs 2022 saat 18.00 Anıt Park- Gençler Sahnede Başkent Gençlik Şenliği

-17 Mayıs 2022 saat 20.00 Batıkent Vedat Dolakay Parkı-‘Pilli Bebek’ konseri

-18 Mayıs 2022 saat 20.00 Altınpark-‘Melek Mosso’ konseri

-19 Mayıs 2022 saat 20.00 Gençlik Parkı-‘Edis’ konseri

-21 Mayıs 2022 saat 10.30 Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Bowling Turnuvası

-21 Mayıs 2022 saat 10.00 Kurtboğazı Barajı Doğa Yürüyüşü

Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle de gençler hem birbiriyle kaynaşacak hem de çeşitli etkinliklerle bayramı doya doya yaşayacak.

ALTINDAĞ GENÇLİK MERKEZİ

Ront Gösterisi, Şiir Dinletisi, Halk Oyunları Gösterisi, Judo ve Boks Gösterileri, Koro, Çeşitli Yarışmalar

AKYURT AİLE YAŞAM MERKEZİ

Şiir Dinletisi, Gitar Dinletisi, Afiş Boyama Etkinliği, Çeşitli Yarışmalar

ORTAPINAR YENİKENT GENÇLİK MERKEZİ

TAİ Gezisi 19 Mayıs Uçuş Gösterisi

ELMADAĞ GENÇLİK MERKEZİ

Tiyatro Gösterisi, Şiir Dinletisi, Oratoryo

ESERTEPE AİLE YAŞAM MERKEZİ

Halk Oyunları, Judo, Karate ve Jimnastik Gösterisi, Şiirler, Tiyatro Gösterisi, Güreş Ekibi Ödül Töreni, Resim Sergisi

Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

Park içi Gençlik Yürüyüşü

KAZAN AİLE YAŞAM MERKEZİ

19 Mayıs konulu resim yarışması

Eva ile Türk Bayrağı Yapımı,

Şiir Dinletisi, Slayt Gösterileri, Hediye Töreni

KIZILCAHAMAM GENÇLİK MERKEZİ

Müzik Kulübü ile birlikte Gençlik Yürüyüşü

KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı konulu Resim yarışması

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Programı

OSMANLI AİLE YAŞAM MERKEZİ

Halk Oyunları, Judo, Karate ve Jimnastik Gösterisi, Şiirler, Tiyatro Gösterisi, Güreş Ekibi Ödül Töreni, Resim Sergisi

SİNCAN AİLE YAŞAM MERKEZİ

Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi Havuzunda Yüzme Yarışması

POLATLI AİLE YAŞAM MERKEZİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Programı

AİLE YAŞAM MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Anıtkabir'e Yürüyüş

Kent Konseyi işbirliği ile Anıtpark'ta Amatör Grupların Müzik ve Dans Gösterileri

Ankara'daki 19 Mayıs etkinlikleri için tıklayınız.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİKLERİ, KONSERLERİ İZMİR 2022

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla seçilen genç sanatçıların performansı 19 Mayıs günü saat 19.00'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da sahneye çıkacak.

Ecenaz ACAR- Gökçe Nisa İÇIL - (Flüt - Gitar)

Deniz AKÇAM - Piyano

Mercan ALDEMİR - Flüt

Emre ALPTEKİN - Piyano

İrem AYDIN - Piyano

Papatya BİTER - Piyano

Derin Su DEMİRELLİ - Flüt

Umut EPÖZDEMİR - Piyano

Beste ESER - Piyano

Öykü KINIK - Keman

Çisil KORKMAZ - Korno

Duru KÖRPECİK - Flüt

Rüya KÖKLÜ - Flüt

Yunus İsmail ÖZTÜRK - Piyano

Tuana ÜNAL - Keman

Aygül YENİEV - Flüt

Erinç YORGANCIOĞLU - Korno

Brass Ensemble - (Deniz Ege ÇELİKOBA)

Flüt Ensemble - (Ecenaz ACAR)