19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul, Ankara, İzmir 2022
Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı ve doğum günü olarak nitelediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Bu kapsamda yapılacak etkinlik ve konserler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul, Ankara, İzmir 2022 haberimizde...
Türkiye'nin özel ve anlamları günleri arasında yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında 19 Mayıs Perşembe günü kutlanacak. Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi bayram olarak kutlanan bugün de İstanbul, Ankara ve İzmir'de çeşitli konser ve etkinlikler düzenlenecek, 19 Mayıs heyecanı doyasıya yaşanacak. Bu kapsamda yapılacak konser ve etkinlikleri araştıranlar için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul, Ankara, İzmir 2022 haberimizde...
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİKLERİ, KONSERLERİ İSTANBUL 2022
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul Maltepe'de Deniz Tekin, Nova Norda, Redd, Cartel’den Kabus Kerim, Erci’E ve Batuflex İstanbullularla buluşacak. Saat 21.30 ile 23.30 saatleri arasında sahne alacak olan Murat Boz İstanbulluları coşturacak.
Maltepe Etkinlik Alanı Program Takvimi
19 Mayıs Perşembe
13:00
23:30
Spor ve Sanat Etkinlikleri
15:00
15:45
Deniz Tekin
16:15
17:00
Nova Norda
17:30
18:30
Redd
19:00
20:00
Cartel' den Kabus Kerim & Erci'E
20:30
21:00
Batuflex
21:00
21:20
İstiklal Marşı & Protokol Konuşmaları
21:20
21:30
19 Mayıs Sahne Gösteri
21:30
23:00
Murat Boz Konseri
22 Mayıs 2022 Pazar
ANA SAHNE
20:30
21:40
Yedinci Ev
21:45
22:10
DJ Performans
22:10
23:30
Yaşlı Amca
23 Mayıs 2022 Pazartesi
ANA SAHNE
20:30
21:40
Ah! Kosmos
21:45
22:10
DJ Performans
22:10
23:30
Ash
24 Mayıs 2022 Salı
ANA SAHNE
20:30
21:40
Köfn
21:45
22:10
Dj Performans
22:10
23:30
Emir Can İğrek
25 Mayıs 2022 Çarşamba
ANA SAHNE
20:30
21:40
Güneş
21:45
22:10
DJ Performans
22:10
23:30
Uzi
İETT, İstanbulluların Maltepe Etkinlik alanına ulaşımını kolaylaştırmak için ek seferler düzenliyor. Anadolu yakasında aşağıdaki hatlarla hizmet verilirken; Avrupa yakasından Metrobüs ve Marmaray’a entegre otobüs hatları konulacak. Tüm toplu ulaşım araçları bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek.
Anadolu Yakasında Hizmet Verecek Hatlar:
Hat Kodu
Hat Adı
16D
Kaynarca-Kadıköy
133T
Deniz Harp Okulu - Maltepe Peronlar
E-9
Sabiha Gökçen Havalimanı - Bostancı
4
Maltepe Peronlar - İskele
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİKLERİ, KONSERLERİ ANKARA 2022
Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla iki konser düzenlenecek. 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Altınpark'ta Melek Mosso konser verecek.
19 Mayıs günü ise sevilen şarkıcı Edis hareketli şarkılarıyla Ankaralılarla buluşacak.
Melek Mosso, Pilli Bebek, Aysel Yakupoğlu ve Edis’in konser vereceği Ankara’da, ABB tarafından hazırlanan etkinlik takvimi ise şöyle:
-17 Mayıs 2022 saat 18.00 Anıt Park- Gençler Sahnede Başkent Gençlik Şenliği
-17 Mayıs 2022 saat 20.00 Batıkent Vedat Dolakay Parkı-‘Pilli Bebek’ konseri
-18 Mayıs 2022 saat 20.00 Altınpark-‘Melek Mosso’ konseri
-19 Mayıs 2022 saat 20.00 Gençlik Parkı-‘Edis’ konseri
-21 Mayıs 2022 saat 10.30 Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Bowling Turnuvası
-21 Mayıs 2022 saat 10.00 Kurtboğazı Barajı Doğa Yürüyüşü
Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle de gençler hem birbiriyle kaynaşacak hem de çeşitli etkinliklerle bayramı doya doya yaşayacak.
ALTINDAĞ GENÇLİK MERKEZİ
Ront Gösterisi, Şiir Dinletisi, Halk Oyunları Gösterisi, Judo ve Boks Gösterileri, Koro, Çeşitli Yarışmalar
AKYURT AİLE YAŞAM MERKEZİ
Şiir Dinletisi, Gitar Dinletisi, Afiş Boyama Etkinliği, Çeşitli Yarışmalar
ORTAPINAR YENİKENT GENÇLİK MERKEZİ
TAİ Gezisi 19 Mayıs Uçuş Gösterisi
ELMADAĞ GENÇLİK MERKEZİ
Tiyatro Gösterisi, Şiir Dinletisi, Oratoryo
ESERTEPE AİLE YAŞAM MERKEZİ
Halk Oyunları, Judo, Karate ve Jimnastik Gösterisi, Şiirler, Tiyatro Gösterisi, Güreş Ekibi Ödül Töreni, Resim Sergisi
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar
Park içi Gençlik Yürüyüşü
KAZAN AİLE YAŞAM MERKEZİ
19 Mayıs konulu resim yarışması
Eva ile Türk Bayrağı Yapımı,
Şiir Dinletisi, Slayt Gösterileri, Hediye Töreni
KIZILCAHAMAM GENÇLİK MERKEZİ
Müzik Kulübü ile birlikte Gençlik Yürüyüşü
KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı konulu Resim yarışması
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Programı
OSMANLI AİLE YAŞAM MERKEZİ
Halk Oyunları, Judo, Karate ve Jimnastik Gösterisi, Şiirler, Tiyatro Gösterisi, Güreş Ekibi Ödül Töreni, Resim Sergisi
SİNCAN AİLE YAŞAM MERKEZİ
Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi Havuzunda Yüzme Yarışması
POLATLI AİLE YAŞAM MERKEZİ
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Programı
AİLE YAŞAM MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Anıtkabir'e Yürüyüş
Kent Konseyi işbirliği ile Anıtpark'ta Amatör Grupların Müzik ve Dans Gösterileri
Ankara'daki 19 Mayıs etkinlikleri için tıklayınız.
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİKLERİ, KONSERLERİ İZMİR 2022
İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla seçilen genç sanatçıların performansı 19 Mayıs günü saat 19.00'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da sahneye çıkacak.
Ecenaz ACAR- Gökçe Nisa İÇIL - (Flüt - Gitar)
Deniz AKÇAM - Piyano
Mercan ALDEMİR - Flüt
Emre ALPTEKİN - Piyano
İrem AYDIN - Piyano
Papatya BİTER - Piyano
Derin Su DEMİRELLİ - Flüt
Umut EPÖZDEMİR - Piyano
Beste ESER - Piyano
Öykü KINIK - Keman
Çisil KORKMAZ - Korno
Duru KÖRPECİK - Flüt
Rüya KÖKLÜ - Flüt
Yunus İsmail ÖZTÜRK - Piyano
Tuana ÜNAL - Keman
Aygül YENİEV - Flüt
Erinç YORGANCIOĞLU - Korno
Brass Ensemble - (Deniz Ege ÇELİKOBA)
Flüt Ensemble - (Ecenaz ACAR)