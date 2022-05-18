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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul, Ankara, İzmir 2022

Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı ve doğum günü olarak nitelediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Bu kapsamda yapılacak etkinlik ve konserler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul, Ankara, İzmir 2022 haberimizde...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul, Ankara, İzmir 2022

Türkiye'nin özel ve anlamları günleri arasında yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında 19 Mayıs Perşembe günü kutlanacak. Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi bayram olarak kutlanan bugün de İstanbul, Ankara ve İzmir'de çeşitli konser ve etkinlikler düzenlenecek, 19 Mayıs heyecanı doyasıya yaşanacak. Bu kapsamda yapılacak konser ve etkinlikleri araştıranlar için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma  Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul, Ankara, İzmir 2022 haberimizde... 

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA  GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİKLERİ, KONSERLERİ İSTANBUL 2022

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul Maltepe'de Deniz Tekin, Nova Norda, Redd, Cartel’den Kabus Kerim, Erci’E ve Batuflex İstanbullularla buluşacak. Saat 21.30 ile 23.30 saatleri arasında sahne alacak olan Murat Boz İstanbulluları coşturacak. 

Maltepe Etkinlik Alanı Program Takvimi

19 Mayıs Perşembe

13:00

23:30

Spor ve Sanat Etkinlikleri

15:00

15:45

Deniz Tekin

16:15

17:00

Nova Norda

17:30

18:30

Redd

19:00

20:00

Cartel' den Kabus Kerim & Erci'E

20:30

21:00

Batuflex

21:00

21:20

İstiklal Marşı & Protokol Konuşmaları

21:20

21:30

19 Mayıs Sahne Gösteri

21:30

23:00

Murat Boz Konseri 

22 Mayıs 2022 Pazar

ANA SAHNE

20:30

21:40

Yedinci Ev

21:45

22:10

DJ Performans

22:10

23:30

Yaşlı Amca

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul, Ankara, İzmir 2022

23 Mayıs 2022 Pazartesi

ANA SAHNE

20:30

21:40

Ah! Kosmos

21:45

22:10

DJ Performans

22:10

23:30

Ash

24 Mayıs 2022 Salı

ANA SAHNE

20:30

21:40

Köfn

21:45

22:10

Dj Performans

22:10

23:30

Emir Can İğrek

   

25 Mayıs 2022 Çarşamba

ANA SAHNE

20:30

21:40

Güneş

21:45

22:10

DJ Performans

22:10

23:30

Uzi

İETT, İstanbulluların Maltepe Etkinlik alanına ulaşımını kolaylaştırmak için ek seferler düzenliyor. Anadolu yakasında aşağıdaki hatlarla hizmet verilirken; Avrupa yakasından Metrobüs ve Marmaray’a entegre otobüs hatları konulacak. Tüm toplu ulaşım araçları bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek.

Anadolu Yakasında Hizmet Verecek Hatlar:

Hat Kodu

Hat Adı

16D

Kaynarca-Kadıköy

133T

Deniz Harp Okulu - Maltepe Peronlar

E-9

Sabiha Gökçen Havalimanı - Bostancı

4

Maltepe Peronlar - İskele

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA  GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİKLERİ, KONSERLERİ  ANKARA 2022

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla iki konser düzenlenecek. 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Altınpark'ta Melek Mosso konser verecek.

19 Mayıs günü ise sevilen şarkıcı Edis hareketli şarkılarıyla Ankaralılarla buluşacak. 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul, Ankara, İzmir 2022

Melek Mosso, Pilli Bebek, Aysel Yakupoğlu ve Edis’in konser vereceği Ankara’da, ABB tarafından hazırlanan etkinlik takvimi ise şöyle:

-17 Mayıs 2022 saat 18.00 Anıt Park- Gençler Sahnede Başkent Gençlik Şenliği

-17 Mayıs 2022 saat 20.00 Batıkent Vedat Dolakay Parkı-‘Pilli Bebek’ konseri

-18 Mayıs 2022 saat 20.00 Altınpark-‘Melek Mosso’ konseri

-19 Mayıs 2022 saat 20.00 Gençlik Parkı-‘Edis’ konseri

-21 Mayıs 2022 saat 10.30 Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Bowling Turnuvası

-21 Mayıs 2022 saat 10.00 Kurtboğazı Barajı Doğa Yürüyüşü

Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle de gençler hem birbiriyle kaynaşacak hem de çeşitli etkinliklerle bayramı doya doya yaşayacak.

ALTINDAĞ GENÇLİK MERKEZİ

Ront Gösterisi, Şiir Dinletisi, Halk Oyunları Gösterisi, Judo ve Boks Gösterileri, Koro, Çeşitli Yarışmalar

AKYURT AİLE YAŞAM MERKEZİ

Şiir Dinletisi, Gitar Dinletisi, Afiş Boyama Etkinliği, Çeşitli Yarışmalar

ORTAPINAR YENİKENT GENÇLİK MERKEZİ

TAİ Gezisi 19 Mayıs Uçuş Gösterisi

ELMADAĞ GENÇLİK MERKEZİ

Tiyatro Gösterisi, Şiir Dinletisi, Oratoryo

ESERTEPE AİLE YAŞAM MERKEZİ

Halk Oyunları, Judo, Karate ve Jimnastik Gösterisi, Şiirler, Tiyatro Gösterisi, Güreş Ekibi Ödül Töreni, Resim Sergisi
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar
Park içi Gençlik Yürüyüşü

KAZAN AİLE YAŞAM MERKEZİ

19 Mayıs konulu resim yarışması
Eva ile Türk Bayrağı Yapımı,
Şiir Dinletisi, Slayt Gösterileri, Hediye Töreni

KIZILCAHAMAM GENÇLİK MERKEZİ

Müzik Kulübü ile birlikte Gençlik Yürüyüşü

KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı konulu Resim yarışması
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Programı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul, Ankara, İzmir 2022

OSMANLI AİLE YAŞAM MERKEZİ

Halk Oyunları, Judo, Karate ve Jimnastik Gösterisi, Şiirler, Tiyatro Gösterisi, Güreş Ekibi Ödül Töreni, Resim Sergisi

SİNCAN AİLE YAŞAM MERKEZİ

Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi Havuzunda Yüzme Yarışması

POLATLI AİLE YAŞAM MERKEZİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Programı

AİLE YAŞAM MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Anıtkabir'e Yürüyüş
Kent Konseyi işbirliği ile Anıtpark'ta Amatör Grupların Müzik ve Dans Gösterileri

Ankara'daki 19 Mayıs etkinlikleri için tıklayınız. 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, konserleri İstanbul, Ankara, İzmir 2022

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA  GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİKLERİ, KONSERLERİ  İZMİR 2022

İzmir'de  19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla seçilen genç sanatçıların performansı 19 Mayıs günü saat 19.00'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da sahneye çıkacak.

Ecenaz ACAR- Gökçe Nisa İÇIL - (Flüt - Gitar)
Deniz AKÇAM - Piyano
Mercan ALDEMİR - Flüt
Emre ALPTEKİN - Piyano
İrem AYDIN - Piyano
Papatya BİTER - Piyano
Derin Su DEMİRELLİ - Flüt
Umut EPÖZDEMİR - Piyano
Beste ESER - Piyano
Öykü KINIK - Keman
Çisil KORKMAZ - Korno
Duru KÖRPECİK - Flüt
Rüya KÖKLÜ - Flüt
Yunus İsmail ÖZTÜRK - Piyano
Tuana ÜNAL - Keman
Aygül YENİEV - Flüt
Erinç YORGANCIOĞLU - Korno
Brass Ensemble - (Deniz Ege ÇELİKOBA)
Flüt Ensemble - (Ecenaz ACAR)

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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