Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun mihenk taşı olan 19 Mayıs'ta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'dan ayarak basarak milli mücadeleyi başlatmıştır. Atatürk'ün doğum günü olarak nitelediği bu gün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak tüm yurtta kutlanmaktadır. Bu kapsamda hafta içine denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi 2022? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, yarım gün mü, tam gün mü?

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ 2022?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu kapsamda 19 Mayıs 2022 Perşembe günü resmi tatildir. Kamu kurumlar tatil olacak, öğrenciler okula gitmeyecektir.

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tam gün tatildir. Bu kapsamda 19 Mayıs 2022 yılında Perşembe gününe denk gelmektedir.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI NEDİR, NİÇİN KUTLANIR 2021? 19 MAYIS'TA NE OLDU?

19 Mayıs 1919, bir milletçe var olma mücadelemiz olan Kurtuluş Savaşı’mızın fiilen atıldığı tarihtir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı gündür. Bu günü bayram olarak kutlamak ülke sevgisinin en güzel göstergesi olmalıdır. 23 Nisan 1920’de TBMM açılmıştır. Millet iradesinin yönetimde olmasıdır. Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaştığı Büyük Taarruz’un son günündeki Başkumandanlık Meydan Savaşı’ 30 Ağustos 1922’de yapılmıştır. Cumhuriyet Bayramı ise 29 Ekim 1923 günü ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu tarih olduğu için kutlanır.

Esasında Milli bayramlarımızı kutladığımız günleri ifade eden tarihlere baktığımızda bunların bir zincirin halkaları odluğu görülecektir. Kurtuluş Savaşı’nın başlatan ve sonuçlandıran bu sürecin başladığı tarih ise 19 Mayıs 1919’dur. Atatürk de zaten Büyük Nutkunu bu olayla başlatmıştır. Doğum gününü soranlara, 19 Mayıs yanıtı vermesi de bu önemin bir işaretidir.

Mustafa Kemal, Millî Mücadele sırasında ve Cumhuriyet döneminde birçok şehri ziyaret etmiştir. Ancak sadece 19 Mayıs, kanunla millî bayram olarak kabul edilmiştir.

Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra Mustafa Kemal 13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldi ve Padişahla birkaç defa vatanın kurtuluşu hakkındaki düşüncelerini anlattığı görüşmeler yaptı.

Bu sırada görüşlerini basın yoluyla milletle paylaşmaya çalıştı. Yakın arkadaşlarına düşüncelerini aktardı. Milli Mücadeleyi başlatan az kişiden oluşan ancak kararlı bir ekip bu çabalarla oluştu.

Milli mücadelenin Anadolu’da başlatılacağı fikri hayata geçirildi. Mustafa Kemal Atatürk, 16 Mayıs 1919 da Bandırma Vapuruyla yola çıktı ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaştı. İşte bu olay Milli kurtuluş hareketini başlattı. Devamında Türkiye Cumhuriyeti gibi tüm mazlum ülkelere örnek olabilecek, özgür ve bağımsız bir devlet kuruldu. Millet iradesinin egemen olduğu, modern, hukukun belirleyiciliğinde ölümsüz bir cumhuriyete giden, bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş bir ülke böylece doğdu…