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  3. 19 Mayıs bayramı Pendik'te coşkuyla karşılandı

19 Mayıs bayramı Pendik'te coşkuyla karşılandı

Pendik Kaymakamlığı, Pendik Belediyesi ve Pendik Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs töreni, Kurtköy spor salonunda coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs bayramı Pendik'te coşkuyla karşılandı

Pendik Kaymakamlığı, Pendik Belediyesi ve Pendik Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs töreni, ilk olarak saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başladı. Hemen ardından ise günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirildi.

19 Mayıs Kutlama Programına ilçe protokolü Pendik Kaymakamı Dr Hülya Kaya, Pendik Garnizon Komutan V. Deniz Albay Serkan Demirtaş, Gedik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nihat Akkuş, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öğütçü , Pendik Gençlik Spor Müdürü Mustafa Burak Sinopluoğlu, Pendik İlçe Jandarma Komutanı Fahri Tıril, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, Pendik Emniyet Müdürü Murat Milletsever, Pendik İlçe Tarım Orman Müdürü Mustafa Gökdoğan ve Şeyhli Mahalle Muhtarı Şemsettin Dağcan ile birlikte okul müdürleri, okul öğrencileri katıldılar.

19 MAYIS COŞKUYLA KARŞILANDI

Okunan şiirlerin ardından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata’ya Cevabı coşkuyla seslendirildi. Salondaki gençler gösteriyi coşkuyla takip edip alkışlarıyla destek verdi. Koro etkinliği ve Folklor gösterisinin ardından, Sportif Gösteriler düzenlendi. Törenin sonunda ödül Töreni ile ilçede sportif başarılara imza atan öğrencilere madalyaları ilçe protokolü tarafından verildi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sonlandırıldı.

19 Mayıs bayramı Pendik'te coşkuyla karşılandı19 Mayıs bayramı Pendik'te coşkuyla karşılandı19 Mayıs bayramı Pendik'te coşkuyla karşılandı19 Mayıs bayramı Pendik'te coşkuyla karşılandı19 Mayıs bayramı Pendik'te coşkuyla karşılandı19 Mayıs bayramı Pendik'te coşkuyla karşılandı
 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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